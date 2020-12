La saine famille

Son enfance

passée à l’Orphelinat apostolique des Sœurs Antoniennes de Marie a forgé la

dévotion de mon père. Attaché aux rites de l’Église catholique, Alfred était

accroc à la Messe de Minuit. C’était sans doute son refuge à lui, éloigné à

contre-cœur par des centaines de kilomètres des autres membres de sa famille.

Dans ses

mémoires manuscrites, on sent toute l’importance de cette date du 25 décembre

dans sa vie de «jeunesse» qui n’en a jamais vraiment été une. Pour cet enfant

passé trop vite à l’âge adulte, la Messe de Minuit marquait le temps, davantage

que son anniversaire de naissance que je soupçonne de n’avoir jamais fêté.

1943: Il a vingt ans. «Le 25 décembre à La Malbaie, à la Minuit, temps froid et

pluvieux.» 1944: «J’ai été à la Minuit à la Chapelle de l’Orphelinat de La

Malbaie. Beau temps sec et clair de lune.» Et puis… 1945: «J’ai été à la Minuit

à Montréal, avec Gertrude, ma belle-sœur, et Laurent, mon frère, nouveaux

mariés. Belle Minuit à l’église de Ville-Émard.» Où il a sans doute entonné le

Minuit Chrétien, de sa voix forte et juste. Et libératrice d’une enfance

difficile, lui l’abandonné derrière à la mort de son père. 1946: Il ira seul à

la Minuit à la Chapelle de l’hôpital Saint-Joseph, où il vient d’être engagé

comme infirmier par les Sœurs de la Charité. Deux seuls mots : «Belle

température», résume-t-il.

Juste une

parenthèse, tout jeune j’ai vécu la Messe de Minuit à la Chapelle de l’hôpital.

Longues à mourir ces trois messes célébrées l’une après l’autre comme les «trois

actes d’un même drame sacré!» Un «trois dans un», dans le pur respect de la

tradition catholique de ces temps chrétiens! C’était pour nous, les enfants,

une torture en trois actes: rester assis sagement pendant presque trois heures,

lutter contre le sommeil et contre la peur qu’une fois délivrés de ces fous de

Dieu, réunis dans cette humble chapelle, nous soyons trop fatigués pour le

réveillon et le dépouillement des cadeaux, au pied de l’arbre.

Alfred a épousé

ma mère en 1947. Maîtresse d’école dans les petites écoles de rang froides en

hiver, chaudes en été, et ce pendant 9 ans, elle était allée rejoindre deux de

ses sœurs à l’hôpital, comme aide soignante. C’est dans leur milieu de travail

que père et mère se sont fréquentés jusqu’à se rendre au pied de l’autel, un

matin du mois d’août.

En prenant

épouse, Alfred a jeté l’ancre dans une nouvelle famille. La preuve: «J’ai été à

la Minuit à la vieille église de Ste-Agnès. Beaux-frères, belles-sœurs ainsi

que ma chère épouse. Belle Minuit. Belle température.» Et une famille élargie,

celle des Fortin, qui lui apportait enfin l’appartenance à une grande famille

élargie, qui lui avait tant manquée.

1948: Laissant

sa femme et son premier enfant, ma sœur, au chaud au logement, il ira seul à la

Messe de Minuit, à la chapelle de l’hôpital. Autre parenthèse, il aimait

l’ambiance des chapelles, mon père, qui a d’ailleurs bien failli être curé!

Mais sa grand-mère, cette chipie, l’a sorti de l’Orphelinat à 13 ans parce

qu’elle avait besoin de bras sur la terre. «Belle température froide.» Alfred

se dévoue plus qu’à son habitude, on lui donne la tâche de placier dans la

petite chapelle bondée.

1949: son

dernier Noël de la décennie sera particulier. Il note: «Messe de Minuit à

l’École Supérieure avec Grand-Père. Beau réveillon en famille avec Grand-Mère,

Grand-Père, Denise ma petite fille chérie et ma femme. Beau jour de l’An 1950,

Année Sainte, dîner chez les beaux-parents en famille!»

Autre

parenthèse, mon arrière-grand-mère était une vraie démone. Tout le monde avait

peur d’elle, sauf mon père, qui en a pris soin comme si c’était sa propre mère!

Sa propre mère qui n’en a d’ailleurs jamais fait autant pour lui!

Les plus vieux

d’entre vous gardent, je l’espère, des souvenirs précieux de cette époque où

les Fêtes rapprochaient les familles. Où les bûcherons étaient prêts à vendre

leur âme au diable et s’envoler sur la chasse-galerie pour vivre le réveillon

avec la maisonnée.

Ma mère est

décédée un 26 décembre! Seule avec mon père. Les enfants tous essaimés à des

centaines de kilomètres les uns des autres, à vivre leurs propres Noël, avec

leur propre famille!

Non, ce ne sont

pas Legault et Arruda qui ont tué l’esprit des Noël d’antan. Nous en portons

tous la responsabilité! Le mea culpa bien senti sur la poitrine! À l’époque, la

famille était une cellule bien vivante, pas une simple bulle déposée sur une

adresse de résidence comme ultime mesure sanitaire.

Après neuf mois

d’une vie mise entre parenthèses, j’en connais plusieurs qui vendraient leur

âme au diable pour célébrer, comme Alfred, un Noël tout en famille. L’idée de

Legault d’un «contrat moral» avec les Québécois était une belle boulette. C’est

avec les chefs de famille qu’il aurait dû traiter, le premier ministre. Comme

s’il avait voulu nous culpabiliser collectivement d’un virus qui n’a pas de

moral. Comme s’il s’attendait à ce qu’on lui fredonne, le Petit Papa Noël: «Je n’ai

pas été tous les jours très sage, mais j’en demande pardon!»