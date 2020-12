Interconnexion Appalaches-Maine: trois nations autochtones lèvent un drapeau

Le Bureau des

audiences publiques sur l’environnement (BAPE) vient de rendre public son

rapport relativement au projet de la ligne d’interconnexion des Appalaches-Maine.

Si la Municipalité de Frontenac a émis quelques réserves, ce n’est rien en

comparaison des divergences entre la Nation Wabanaki et la Nation

huronne-wendat quant à l’occupation traditionnelle du territoire alors que, de

leur côté, les Premières Nations Innue jugent carrément «inconstitutionnel» un

siècle de développement hydro-électrique sur leurs propres territoires, situés

au Nord, sans leur consentement.

Mise en

situation. En 2018, Hydro-Québec a été retenue à la suite d’un appel de propositions

de l’État du Massachusetts visant la livraison de 9,45 TWh, d’hydroélectricité

par année.

Le contrat

d’approvisionnement d’une durée de 20 ans a pour objet de fournir une quantité

d’électricité représentant 17% de la consommation annuelle du Massachusetts.

Pour livrer l’électricité, Hydro-Québec a développé un projet qui consiste à

construire une ligne aérienne de transport d’une tension de 320 kV permettant

de fournir jusqu’à 1 243 MW de puissance électrique. D’une longueur

de 103 km, la ligne relierait le poste des Appalaches à un point de

raccordement localisé à la frontière canado-américaine, dans la municipalité de

Frontenac. La ligne se raccorderait alors à celle du projet New England Clean

Energy Connect, actuellement à l’étude dans l’État du Maine.

Le mandat

d’enquête et d’audience publique a débuté le 20 juillet 2020, sous la

présidence de Michel Germain, avec la participation du commissaire Scott McKay.

En raison de la crise sanitaire de Covid-19, la première partie de l’audience

publique a eu lieu à Québec les 21 et 22 juillet. La seconde partie s’est

déroulée à Thetford les 18 et 19 août. Là-bas, la commission a reçu 24

mémoires, dont 14 ont été présentés et auxquels s’est ajoutée une présentation

verbale. Aucune rencontre publique ne visait spécifiquement le territoire de la

MRC du Granit où

le projet est

plutôt bien accueilli.

La municipalité

de Frontenac, à l’instar de la MRC des Appalaches, s’est manifestée aux

audiences pour exprimer ses préoccupations quant aux impacts de la ligne projetée

sur les paysages de la région. Le respect des activités forestières est également

une préoccupation de la Municipalité, dont l’économie reposerait en partie sur

cette industrie.

Par ailleurs,

la découverte de pointes à cannelures en 2003 a confirmé la présence de

chasseurs autochtones sur le territoire de cette municipalité remontant à plus

de 12 000 ans. Le respect de cette découverte archéologique constituerait

pour Frontenac un autre enjeu important.

Le parc de Frontenac

Dans l’autre

partie du territoire de la MRC, une perturbation serait à prévoir lors des

travaux de construction de la ligne, selon des intervenants. Pour diverses

raisons, des participants sont d’avis que le tracé qui traverse le Parc

national de Frontenac serait celui du moindre impact, et ce, même s’il

nécessite une modification des limites du parc. Dans son rapport, le BAPE fait

état d’un précédent qui serait créé par la modification des limites d’un parc

national et qui préoccupe des organismes qui estiment que des mesures de compensation

exceptionnelles seront requises de la part d’Hydro-Québec.

Autre

préoccupation particulière, le lac Thor, dans le canton de Stratford. Les

riverains craignent une accélération de l’eutrophisation, l’écosystème fragile

de ce lac étant un lieu de prédilection pour les espèces rares ou en voie

d’extinction.

Mésentente entre deux nations

Au Nord, les

Premières Nations Innue de Pessamit et Atikamekw de Wemotaci affirment

qu’Hydro-Québec a l’intention d’exporter de l’électricité acquise «inconstitutionnellement»,

sans consultation ni accommodement et compensation, lors de la construction de

centrales hydroélectriques sur leur territoire entre 1911 et 2204. Les deux communautés

considèrent qu’elles subissent toujours les perturbations économiques, culturelles

et sociales engendrées par cette exploitation et exigent des mesures de réparation

avant la réalisation de tout nouveau projet d’exportation aux États-Unis.

Mais il y a un

autre champ de bataille qui se dessine au Sud. La ligne traverserait une partie

du Ndakina, le territoire ancestral de la Nation Wabanaki dans laquelle

celle-ci pratiquerait des activités à des fins alimentaires, rituelles et

sociales.

Pour sa part,

la Nation huronne-wendat est préoccupée par la protection de son patrimoine

archéologique et culturel. La Nation souligne qu’elle n’a pas eu l’occasion

d’analyser si le projet avait des impacts sur l’occupation contemporaine et les

activités coutumières de ses membres. Elle propose différentes mesures, dont la

réalisation d’une étude sur l’occupation historique du territoire et d’une

autre sur le potentiel archéologique. Elle souhaite également participer aux

inventaires et aux fouilles sur le terrain.

Les Hurons

continuent de défendre la thèse de l’occupation du territoire par leurs ancêtres.

Ce serait, selon eux, «une perte immense pour la Nation si des secteurs

d’intérêt étaient perturbés ou détruits par les travaux à venir.»

Ce qui n’aide

pas à débrouiller l’imbroglio, c’est que les deux nations ont des intérêts

divergents: les Abénakis sont «absolument en désaccord avec l’inclusion de la

Nation huronne-wendat dans ce processus.» Les Abénakis n’accordent aucune

reconnaissance aux prétentions de la Nation huronne-wendat concernant les

secteurs du Nionwentsiö chevauchant le Ndakina.

Et dire que la

mise en service des nouveaux équipements est prévue pour 2022!