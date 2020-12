Galerie Métissage: un ravissement

J'étais

déjà ravie d'aller à la Galerie Métissage, il y a deux jours. J'allais acheter

de magnifiques chaussettes en laine d'alpaga fabriquées localement que j'avais

fait mettre de côté par Jo. Mais quand j'ai franchi la porte, j'ai haleté aux

délices qui m’ont accueillie! Jo Cooper, «Mme Jo», était rayonnante de

contentement.

Pour

ceux et celles d’entre vous qui n’ont pas encore fait l’expérience de la

Galerie Métissage, vous vous privez inutilement! Cette galerie est un exemple

du travail de l’art et de la beauté au service de la communauté. Du jardin de

nourriture gratuite, du cabinet d'échange de livres et du partage de nourriture

communautaire, au dévouement inébranlable de Mme Jo à faire revivre les

traditions folkloriques ancestrales presque perdues de la région, et son œil

expert pour repérer et présenter des artistes locaux talentueux, ce centre

communautaire rayonne de joie, de spontanéité et de créativité. Mme Jo est très

humble et modeste, si peu de gens savent qu'elle est une artiste de renommée

internationale avec une incroyable richesse de connaissances, un trésor parmi

nous.

Pour

le temps des fêtes (jusqu’au 23 décembre), Mme Jo a transformé la Galerie en un

«Marché traditionnel», rassemblant les œuvres de fabuleux talents locaux qui

ont confectionné des savons parfumés et des bougies trempées à la main, ainsi

que des capes « designer » à partir de couvertures en laine recyclée, qui ont créé leur propre tissu à partir de plantes et

d'animaux cultivées et élevés localement et les ont transformés en tout, des

chapeaux aux torchons… Il y a de l'art sacré: perlages exquis, tissage,

tambours et autres objets rituels des traditions indigènes de la région. Ce

sont des œuvres d'art à la fois abordables et utiles, pour égayer et embellir

votre quotidien.

Une

exposition de petites œuvres d'art est également présentée, parallèlement au

Marché mais s'étendant jusqu'à la fin janvier. Une cinquantaine d'œuvres de

plus de 20 artistes entourent le Marché sur les murs de la galerie. L'effet résulte

en une explosion de couleurs et d'énergie créatrice qui, comme je l'ai dit au

début, m'a fait haleter de joie.

Les

artistes et artisans ne sont pas présents, donc les règles de distanciation

physique sont faciles à suivre.

Pour

nourrir votre esprit avec art et beauté, offrez-vous le cadeau d'une visite à

la Galerie Métissage en cette période des fêtes! Préparez-vous à être ravi!

Dawn

Bramadat