Recensement des oiseaux de Noël - : Actualités Tourisme et loisirs

Le recensement annuel des oiseaux de Noël du COLM a permis de dénombrer 43 espèces, pour un total de 1821 individus. (Photo Normand Bilodeau)

C’est le samedi 19 décembre que le Club d’Ornithologie du Lac Mégantic (COLM) tenait sa journée annuelle d’inventaire des oiseaux de Noël dans les secteurs entourant le lac. En tout, 43 espèces ont été dénombrées totalisant 1821 individus.

Les espèces les plus fréquentes répertoriées sont le canard colvert (480 individus), la mésange à tête noire avec (293) et le dindon sauvage (209). Les plus rares à avoir été observées sont la pie-grièche grise et la buse pattue. En outre, un cardinal à poitrine rose a oublié de partir en migration et un grand-duc s’est laissé surprendre.





Cet inventaire a été rendu possible grâce à l’apport de plusieurs équipes, totalisant 12 personnes, qui ont sillonné le territoire. De nombreuses autres personnes ont noté la présence des oiseaux à leurs mangeoires.





Provenant chaque année des mêmes secteurs, les données recueillies par le COLM permettent de suivre l’évolution des populations locales. Cette activité fait partie d’un vaste programme d’inventaire des oiseaux à l’échelle du continent américain. Certains organismes ont même débuté ce programme en 1900, faisant de cette initiative, parrainée par la société d’Audubon, la plus ancienne activité de science participative en Amérique du Nord, touchant des milliers de personnes. Les données recueillies sont de plus utiles à de nombreux chercheurs.





Le COLM a débuté officiellement cette activité en 2014. Cette année, le recensement devait se tenir entre le 14 décembre et le 5 janvier, sur une seule journée. Le 19 décembre a été la date choisie et, côté météo, cela a été extraordinaire, pas trop froid, pas de vent et présence d’un beau frimas partout.