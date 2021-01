Les cas actifs encore en baisse - Rémi Tremblay : Actualités Santé Coronavirus (COVID-19)

Le directeur de la Santé publique en Estrie, Dr Alain Poirier, garde un ton rassurant. Et pour cause! Les nouvelles sont bonnes sur le front de la COVID-19. «Les cas actifs sont encore à la baisse dans tous les réseaux sanitaires locaux, sauf à Coaticook où la situation demeure quand même assez stable», a-t-il livré en point de presse sur Facebook, le lundi 18 janvier en milieu d’après-midi.

La veille, en discussion avec l’ensemble de ses homologues des autres régions et le Dr Arruda, il prenait acte d’une pareille situation à la grandeur du Québec. Mais si le ciel s’éclaircit, la vigilance reste de mise, ainsi que les mesures barrières de protection et le couvre-feu, en vigueur jusqu’au 8 février.







Le Granit fait encore bonne figure cette semaine avec seulement 39 cas toujours actifs, 11 de moins que le 12 janvier. À elle seule, Lac-Mégantic compte 11 cas actifs, alors que dans huit autres municipalités, on affiche moins de 5 cas. Dans les 11 autres, aucun cas actif. Depuis le début de la pandémie, Lac-Mégantic a compilé 228 cas testés positifs à la COVID-19.





Au tableau statistique, les 20-29 ans constituent 18% des cas positifs confirmés, suivis par les 50-59 avec 13%. Les 30-39 ans et les 40-49 ans comptent pour 12% chacun. Toujours en cours, l’éclosion à la Maison paternelle de Lac-Mégantic qui a affecté depuis 16 résidents, 12 employés et cinq décès.





Le taux de positivité des tests a lui aussi baissé, passant de 8,2% à 5,5%, après 137 450 tests effectués.





En milieu scolaire, le retour en classes des élèves du primaire, le 10 janvier, et celui des élèves du secondaire, une semaine plus tard, n’a pas encore fait bouger les indicateurs. Les mesures mises en place dans les différents établissements du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons ont été renforcées, toujours avec l’objectif de limiter la propagation du coronavirus. Au secondaire, chaque élève se voit offrir deux masques de procédure par jour.





Autre bonne nouvelle, la grippe saisonnière n’a pas fait son apparition sur les radars de la santé publique, ce qui permet au Dr Poirier d’espérer de meilleurs jours.





Vaccination

La vaccination en CHSLD se terminait jeudi. En date de mercredi, 8126 doses du vaccin avaient été administrées aux travailleurs de la santé et aux populations les plus vulnérables. Le directeur de la Santé publique cautionne la décision du gouvernement du Québec de retarder à 90 jours l’injection de la deuxième dose, pour ainsi privilégier la vaccination à un plus grand nombre de gens inscrits sur les premiers niveaux de priorité de la campagne de vaccination.





Sur le site du gouvernement du Québec, on identifie six groupes prioritaires: les résidents des CHSLD, le personnel soignant, les résidences privées pour aînées, les communautés isolées et/ou éloignées, les 80 ans et plus et les 70-79 ans (768 000). Québec souhaite avoir distribué 250 000 doses avant le début du déconfinement, le 8 février. La vaccination des 80 ans et plus commencerait à la mi-février et celles des 70-79 vers la mi-mars. Mais les personnes proches aidantes de cette catégorie d’âge ont déjà reçu la première dose. L’administration de la deuxième dose est prévue à la mi-mars pour les résidents des CHSLD et le personnel soignant.