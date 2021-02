Parce que mouvement et développement vont de pair - Claudia Collard : Actualités

Les physiothérapeutes Marie-Eve Toutant et Marie-Michèle Vachon, fondatrices de BougeHop.

Le mode de vie sédentaire fait en sorte que les enfants d’aujourd’hui bougent moins que ceux des générations qui les ont précédés, une réalité qui peut se répercuter dans leurs habiletés motrices. C’est pour favoriser leur développement que les physiothérapeutes Marie-Michèle Vachon et Marie-Eve Toutant ont démarré l’entreprise BougeHop. Parmi les outils offerts, un jeu destiné aux 3-7 ans pour faciliter l’intégration de la stimulation motrice au quotidien.



Forte de son parcours d’étudiante-athlète en volleyball, la Méganticoise Marie-Michèle Vachon est bien placée pour connaître les bienfaits de l’activité physique. «Lors de ma maîtrise en physiothérapie, j’ai choisi le profil entrepreneurial et c’est lors de mon dernier stage que j’ai rencontré Marie-Eve. Dans l’année qui a suivi on a démarré l’entreprise BougeHop, pour promouvoir la santé et le développement des habiletés motrices chez les jeunes.»

Également active et mère de trois enfants, Marie-Eve Toutant est détentrice d’un baccalauréat en physiothérapie, en plus d’avoir complété un microprogramme de 2e cycle en pédagogie des sciences de la santé ainsi qu’une Maîtrise en pratique de la réadaptation. Dans le cadre de l’exercice de sa profession, elle a pu constater certaines lacunes, notamment chez des enfants d’âge préscolaire. «Certains ont de la difficulté à attraper ou même botter un ballon, à monter les escaliers en pas alternés, etc. Les enfants sont moins «moteurs», comme on dit dans notre jargon physio, que si on recule de quelques décennies.»

Marie-Michèle renchérit que de nombreuses études démontrent qu’à âge égal, les capacités motrices des enfants ont diminué avec le temps. D’où l’idée du jeu Je bouge avec Abil et Agil, sous forme de cartes proposant chacune une activité et des façons de l’intégrer au quotidien. «L’idée est d’éviter que ça devienne une charge supplémentaire pour les parents. Par exemple, on peut inviter l’enfant à se tenir sur une seule jambe pendant qu’il se brosse les dents», explique Marie-Eve.

Destiné également aux éducateurs et intervenants, cet outil ludique peut être aisément utilisé dans un environnement aussi restreint qu’une classe de premier cycle et ne nécessite aucun accessoire. En plus du jeu, les créatrices de BougeHop proposent des formations sur le développement moteur des enfants aux enseignants et intervenants, qu’elles souhaitent idéalement donner en présentiel. Confinement oblige, ce volet n’est pas offert pour l’instant.

Le jeu qui invite les 3 à 7 ans à bouger davantage tout en s’amusant est actuellement en prévente sur le site bougehop.com Les deux physiothérapeutes qui l’ont conçu offriront ultérieurement des outils ludiques pour d’autres groupes d’âge. Si la petite enfance est priorisée, c’est en raison de son impact sur les années qui suivront. «Les enfants qui sont plus actifs, qui ont de bonnes habiletés motrices fondamentales, ont un meilleur rendement scolaire et de meilleures aptitudes sociales. Le mouvement est à la base du fonctionnement du cerveau. Les multiples bénéfices, qui se confirment dans les études, c’est ce savoir qu’on veut transmettre», conclut Marie-Michèle.