Pour en finir avec la crise du logement - Claudia Collard : Actualités Immobilier

Le succès du Concerto (à droite), démontre à quel point le besoin de logements abordables est criant dans la région. Au centre-ville, il reste des terrains vacants pour accueillir de nouveaux projets. Adrien Aubert, chargé de projet pour le Comité logement du Granit.

Tant pour les nouveaux arrivants que pour les gens de la région qui sont à la recherche d’un appartement, la pénurie de logements abordables complique la donne. Une réalité à laquelle s’attaque le Comité logement du Granit, qui s’affaire à identifier des pistes de solutions permettant de répondre aux besoins à court et moyen terme. À l’agenda des prochaines semaines, la préparation d’un forum en ligne et l’éventuelle création d’un portail où serait centralisée toute l’information disponible en matière de logement sur le territoire granitois.

Si plusieurs projets de construction de nouveaux logements sont actuellement en cours, le loyer demandé est souvent plus élevé que les besoins exprimés. «Le Comité 2025 a mis en place une stratégie pour l’attraction et la rétention qui porte fruit, mais la problématique du logement revient toujours sur la table. Les nouveaux arrivants recherchent principalement un logement de transition, un appartement de bonne qualité coûtant entre 500$ et 800$ par mois. Avec les constructions neuves, c’est impossible d’avoir du logement abordable, à moins d’être subventionnés», fait valoir Adrien Aubert, chargé de projet pour le Comité logement du Granit, entité regroupant divers partenaires du milieu et financée à parts égales par la SADC et la SDEG.

Le mandat de M. Aubert, dresser un portait actualisé de l’offre et la demande en matière de logement sur le territoire de la MRC du Granit et identifier les pistes de solutions pouvant répondre aux besoins ciblés. Tous les intervenants et organismes gravitant autour de ce secteur font l’objet de cette consultation, un sondage vient d’être lancé sur les réseaux sociaux auprès des personnes à la recherche d’un logement et un autre sera destiné aux propriétaires. L’ensemble des municipalités de la MRC du Granit a aussi été sondé. «Déjà, on peut constater que la réalité n’est pas la même partout. À Lac-Mégantic et Lac-Drolet, où il y a des projections d’embauche, la crise du logement est beaucoup plus présente.»

Cette pénurie fait notamment en sorte que la recherche de logement occupe une grande partie du temps des agentes d’intégration chargées de l’accueil des nouveaux arrivants (de l’organisme Place aux jeunes et Carrefour Jeunesse Emploi), soulève Adrien Aubert. «Aussitôt qu’un logement est annoncé, il est déjà loué. Et la problématique du logement, c’est comme celles des garderies; c’est un enjeu qui va faire en sorte que les gens vont s’installer dans un endroit ou pas. C’est vrai lorsqu’il y a une opportunité d’embauche et c’est un critère important lorsque vient le temps de choisir son lieu d’études», communique-t-il, faisant mention de la technique en soins préhospitaliers d’urgence qui sera offerte au Campus de Lac-Mégantic dès l’automne.

D’où le projet d’une plateforme web qui regrouperait l’ensemble de l’offre disponible sur le territoire, facilitant d’autant la recherche, en plus de toutes les formes d’aide financières favorisant la construction de logements abordables pour les investisseurs potentiels. Un forum en ligne est également en préparation pour le printemps prochain, qui permettra la mise en commun des informations recueillies.

Déjà, quelques projets de logement abordables sont dans l’air sur le territoire de la MRC du Granit, «dont un qui pourrait voir le jour très rapidement au centre-ville de Lac-Mégantic», mentionne M. Aubert, ajoutant qu’un développement de mini-maisons est aussi sur la planche à dessin ailleurs sur le territoire granitois. On veut aussi s’inspirer d’un projet comme le Concerto et regarder du côté des coopératives d’habitation.

Plus important encore, les solutions à la crise du logement passent nécessairement par la mobilisation de tous les acteurs du milieu, incluant les propriétaires de bloc appartements, laisse entendre Adrien Aubert. «Chacun doit prendre sa part de responsabilité. Il faut penser en terme de communauté si on veut profiter de cette manne, de ce mouvement de population qui veut s’installer en région. C’est en agissant ensemble qu’on va tous en bénéficier.»