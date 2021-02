La COVID-19 à zéro «presque» partout! - Rémi Tremblay : Actualités Santé Coronavirus (COVID-19)

Le Granit entamera la semaine de relâche avec un bulletin de santé COVID plutôt rassurant. Aucun nouveau cas positif entre samedi et mardi sous le radar de la Santé publique. Plus que 38 cas positifs en date du 23 février. Lac-Mégantic en affiche huit, Marston, Frontenac et Nantes, moins de cinq. Partout ailleurs, une feuille blanche.

Autant dans les établissements de soins de longue durée que dans les résidences pour personnes âgées publiques comme privées, absence de nouvelles éclosions. Seule l’école Sacré-Cœur de Lac-Mégantic gère une éclosion en cours avec neuf cas, un nouveau cas s’étant ajouté au tableau de mardi. Sept cas positifs confirmés en garderie en milieu familial. Dans les entreprises sans services directs à la clientèle sur le territoire du Granit, on note deux milieux en éclosion.





Pour l’ensemble des établissements hospitaliers du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, le nombre de personnes en attente d’une chirurgie continue de grimper. Il est passé de 10 370 patients le 4 janvier 2021 à 12 559 en date du 19 février, en hausse constante. Même courbe pour le nombre de personnes en attente d’une chirurgie orthopédique, qui est passé, dans la même période, de 2 059 à 2 672. Au CSSS du Granit à Lac-Mégantic, une salle d’opération possible.





Variants sous la loupe

Dans sa mise à jour du 23 février, le Centre d’expertise et de référence en santé publique a répertorié 23 cas de variants du coronavirus sur le territoire du Québec, dont un seul en Estrie. Les trois variants sous surveillance rehaussée sont originaires du Royaume-Uni (celui détecté en Estrie) de l’Afrique du Sud et du Brésil. La grande majorité des variants détectés est concentrée dans la région métropolitaine.





Vaccination

En date du 24 février, 18 564 doses de vaccin ont été administrées en Estrie. Dans l’ensemble du Québec, 3,9% de la population a été vaccinée. Depuis hier, 25 février, la prise de rendez-vous en Estrie est désormais possible pour la population générale âgée de 85 ans et plus. On peut prendre rendez-vous sur quebec.ca/vaccinCOVID ou en appelant au 1 877 644-4545. La prise de rendez-vous par le site internet est à privilégier pour éviter les temps d’attente.





Par contre, il n’y a pas encore de site de vaccination opérationnel mis en place pour le territoire du Granit. «Nous préparons d’autres sites de vaccination de masse pour couvrir l’ensemble des RLS de notre territoire. Ils devraient être prêts rapidement», communique le CIUSS de l’Estrie - CHUS. Les sites opérationnels sont pour l’instant situés à Granby, Sherbrooke, Coaticook, East Angus et Asbestos.





La semaine de relâche scolaire sera vécue sous un couvre-feu maintenu entre 20h et 5h le matin dans les zones rouges.