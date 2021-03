Dans une lettre datée du 26 janvier 2021, le député de Mégantic François Jacques ainsi que plusieurs autres cosignataires demandaient aux avocats américains ainsi qu’à Me Daniel Larochelle de renoncer à leurs honoraires jugés trop élevés. Tout cela pour que le gouvernement du Québec puisse disposer des 39 millions de dollars obtenus en trop du Plan d’arrangement avec les créanciers de la MMA, dont 18 millions seraient remis pour des projets collectifs à Lac-Mégantic.

Quel beau bluff politique. Lorsque l’on creuse un peu, il n’est pas difficile de voir à quel point il y a des liens directs et indirects entre les signataires de ladite lettre. En plus, tout cela en temps de pandémie, où la santé mentale est de plus en plus fragile. Sans ce bluff politique, le contrôleur Richter Groupe Conseil aurait déjà débloqué le fonds d’indemnisation. Bientôt, cela fera huit ans. C’est assez! Ça devient épuisant à la longue et on a hâte de passer à autre chose. Mais non, on préfère plutôt ajouter un stress supplémentaire. Bravo!





Ce qui est surprenant dans tout cela, c’est de voir que parmi les signataires, il y en avait qui étaient très heureux que leur cause soit entendue aux États-Unis et qui, aujourd’hui, renient les documents qu’ils ont signés en pleine connaissance des honoraires qu’ils devaient verser aux procureurs.





Commençons par mettre en perspective qu’à la base, un groupe de familles de 40 victimes ont signé une convention avec Meyers & Flowers, Webster Law Firm, Garcia Law Group (Willie Garcia, le chasseur d’ambulances, les ayant floués de 14 millions de dollars, selon Sylvie Fournier de l’émission Enquête à la Société Radio-Canada), et que leurs honoraires étaient de 40%.





L’autre groupe de familles de 7 victimes, dont je fais partie, ont signé une convention avec l’avocat Mitchell Toups dont les honoraires étaient du tiers. Monsieur Toups a fait un travail remarquable avec Me Gloriane Blais qui lui servait d’intermédiaire. À plusieurs reprises, Monsieur Toups s’est déplacé de Houston, au Texas, à Lac-Mégantic, afin d’informer ses client de l’évolution du dossier. Et lorsque le contrôleur Richter a pu débloquer des fonds au tout début de 2016, Monsieur Toups est venu en personne nous remettre nos indemnisations. Quant à Me Daniel Larochelle, plus de 4 000 clients se sont inscrits au recours collectif pour des dommages moraux, entre autres. Ils ont signé une entente d’honoraires de 25%.





En ce qui me concerne, j’approuve les procureurs dans leur décision de ne pas renoncer à leurs honoraires, car ce sont eux qui ont fait tout le travail. Ce ne sont pas les gouvernements qui se sont succédés depuis 2013, ni la Ville de Lac-Mégantic qui ont piloté cet épineux de dossier. Et ce, c’est sans compter les frais additionnels qu’occasionnerait le fait de revenir sur une entente intervenue pour en changer la composante des honoraires, lesquels pourraient avoir une incidence sur le fonds d’indemnisation, et bien sûr, les délais additionnels qui en découleront – une histoire qui n’en finira plus de finir… alors que nous étions si près du dénouement – si seulement chacun respectait les termes du contrat dans lequel il s’est engagé.





Jean Clusiault

Papa de Kathy Clusiault