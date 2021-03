Pour favoriser la rétention en région - Claudia Collard : Actualités

Claudia Racine, agente locale du Réseau d’accueil estrien, la préfet de la MRC du Granit, Marielle Fecteau et le député de Mégantic, François Jacques.

Des initiatives favorisant l’attraction et la rétention des personnes immigrantes sur le territoire granitois seront mises de l’avant à compter de l’automne prochain. Inspirées de la Politique pour un territoire inclusif, unique à la MRC du Granit, celles-ci découleront d’un plan d’action dont l’élaboration sera rendue possible grâce à un soutien financier accordé dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités (PAC).

Élaborée par le comité tactique sur la diversité culturelle, formé par la Société de développement économique du Granit (SDEG), la Politique pour un territoire accueillant et inclusif se veut un cadre de référence. Les orientations retenues visent à répondre aux enjeux de démographie, de pénurie de main-d’œuvre et d’ouverture à la diversité culturelle.







«L’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants, migrants ou immigrants, relèvent d’une responsabilité partagée par plusieurs intervenants qui contribuent à la réussite de l’installation de nouvelles personnes qui cherchent à trouver le bonheur dans notre région et l’enrichir de leurs expériences personnelles et professionnelles», a transmis la préfet de la MRC du Granit, Marielle Fecteau, lundi, en conférence de presse virtuelle.





Le député de Mégantic, François Jacques, a profité de l’occasion pour annoncer une aide financière de 9907$ dans le cadre du PAC du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. « Grâce à ce financement, la MRC du Granit pourra contribuer à une intégration réussie des personnes qui choisissent de s’y établir, en plus de répondre à la pénurie de main-d’œuvre et de contribuer à la vitalité de notre communauté.»





Le soutien financier obtenu permettra notamment l’embauche d’une ressource pour accompagner le comité tactique dans l’élaboration du plan d’action. Un comité formé de représentants de diverses organisations afin de s’assurer que les interventions résultent d’une «responsabilité partagée sur l’ensemble du territoire», explique l’agente locale du Réseau d’accueil estrien, Claudia Racine, dont le rôle est d’accompagner et sensibiliser les municipalités, les organismes et les entreprises à l’accueil et à la diversité culturelle.





La mise en œuvre du plan d’action, qui prévaudra pour les trois prochaines années, est prévue à l’automne. Axées sur la diversité culturelle, les initiatives proposées miseront sur l’intégration des nouveaux arrivants dans le milieu. En parallèle, des demandes d’aide financière seront formulées pour le second volet du projet, soit la concrétisation des actions ciblées.





Le député François Jacques explique l’importance d’agir globalement pour favoriser la rétention des nouveaux arrivants. «Le volet 2 va servir à la réalisation du plan d’action, aux niveaux social, communautaire, sportif… Si on veut intégrer de nouvelles personnes dans la communauté, il est important qu’elles soient actives socialement», conclut-il.