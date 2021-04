Ambiance de fête avec QW4RTZ! - Claudia Collard : Culture Musique

Le spectacle Quatre gars, quatre micros, deux mètres de QW4RTZ en a mis plein la yeux et les oreilles.

L’euphorie printanière s’est emparée de la Salle Montignac le 24 mars. Le groupe QW4RTZ a transporté le public dans une dimension festive, faisant oublier les désagréments de la pandémie. Pour reprendre le titre de leur dernier album, c’était résolument Shkabedabedweebeshoobop!

De Mario Bros à Gilles Vigneault en passant par la Tribu de Dana, le quatuor a livré ses performances vocales avec une énergie contagieuse. Dès le départ, l’atmosphère était déchaînée, conférant au spectacle des allures de party.





Il faut dire que Philippe Courchesne, François Pothier, Louis-Alexandre Beauchemin et François «Fa2» Dubé ont mis le paquet pour faire lever la soirée. Interactif, ce «spectacle dont vous êtes le héros», offrait aux membres du public de sélectionner des pièces à interpréter via leur cellulaire. Les choix apparaissaient sur écran géant, où ont aussi été projetés images et vidéos des virtuoses de l’a cappella.





Fascinant ce talent qu’ont les protagonistes d’assurer paroles et musique avec leurs seules voix, qui s’imbriquent parfaitement les unes aux autres comme quatre pièces d’un casse-tête. Coup de cœur pour leur sublime interprétation de Bohemian Rhapsody et leur magnifique Hallelujah de Cohen. Leur Summer of 69/Sunglasses at Night (un choix du public) n’était pas non plus piqué des vers. Une chanson de leur cru, souhaitant la mort de la COVID, était en outre à la hauteur de leur humour contagieux.





Seule «incartade» à leur réputation, une pièce avec piano, jouée par François Pothier, Your Song d’Elton John, sublimée par harmonies vocales du quatuor.





Procurant un plaisir pour les yeux et pour les oreilles, QW4RTZ a aussi su toucher les cordes sensibles, celles qui vibrent devant la beauté, devant cet art vivant qui nous a tant manqué.