Lettre ouverte au ministre Alghabra

(Lettre ouverte au ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, signée par un citoyen méganticois, François Charbonneau)





Étant un ingénieur professionnel à la retraite et étant aussi propriétaire à Lac-Mégantic, j’ai cru bien de suivre le projet de construction de la voie de contournement du chemin de fer à Lac-Mégantic. Cette lettre est pour vous mentionner et aussi vous exprimer ma très grande inquiétude à savoir si le projet de la voie de contournement sera en retard ou non. Il est tellement important d’avoir ce projet complété le plus tôt possible, ceci pour éviter un autre accident de déraillement au centre-ville de Lac-Mégantic.





Nous avons la deuxième plus grande pente au Canada pour la voie ferrée qui entre au centre-ville de Lac-Mégantic. Et de plus, la vitesse du train doit être très limitative car il y a une courbe beaucoup plus prononcée et dangereuse, ceci lorsque le train arrive au centre-ville. Eh oui, cette courbe est encore plus dangereuse que lors de l’accident du 6 juillet 2013, lors du train qui a tué 47 personnes.





Suite à une rencontre que vous avez eue le 18 mars dernier avec Madame Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic, cette dernière vous a expliqué la nature et la nécessité de faire avancer ce projet de voie de contournement à Lac-Mégantic. Il est nécessaire maintenant de mentionner que, malgré le bon vouloir du gestionnaire de projet dans le rôle de Transports Canada, nous avons constaté que ce projet de construction a pris au moins un an de retard à date. Il est aussi très important de savoir que Transport Canada ne semble pas avoir aucun pouvoir ou contrôle sur la compagnie Canadien Pacifique (CP) en ce qui a trait à l’échéancier du projet.





Vous pourrez remarquer que le CP a pris la décision d’étudier ou de vérifier l’étude de faisabilité, alors que cette étude a vraiment été complétée et déjà vérifiée par tous les acteurs du projet, ceci incluant les intervenants du BAPE au ministère de l’Environnement du Québec. La grande angoisse que nous avons tous est maintenant le fait que nous ne savons pas quand exactement le CP aura terminé d’étudier l’étude de faisabilité. Nous pensons tous que le CP aurait du avoir fait cette vérification depuis la dernière année, ayant acheté et .étant devenue propriétaire de la voie ferrée actuelle.





Ce que nous vous demandons, Monsieur le ministre, est de communiquer directement avec la compagnie CP pour leur faire pression afin qu’une date soit mentionnée dans l’échéancier principal de construction, ceci pour que Transport Canada puisse corriger la cédule du projet et puisse continuer à gérer correctement le projet. Nous avons appris par les journaux que Transport Canada ne pouvait rien faire pour faire accélérer le projet, excepté d’attendre que le CP puisse terminer son étude.





Vous pourrez bien voir, en suivant l’échéancier principal du projet, qu’on ne peut pas commencer la phase de «plans et devis» tant et aussi longtemps que la phase «étude» soit terminée. Actuellement, la phase des plans et devis devrait avoir été terminée en début d’été 2021, alors que cette phase critique n’est pas encore débutée. Normalement, pour un tel projet d’une assez bonne complexité, la phase des plans et devis dure entre 9 et 12 mois, ce qui va nécessiter le début de la construction pas avant l’été 2022. Et si on ajoute au moins une période de deux ans pour la construction, on est maintenant rendu en l’an 2024 pour la livraison du projet. Et cette période de construction pourrait aussi être de trois ans, car de tels travaux ne peuvent être exécutés pendant l’hiver. Ce qui amènerait la fin du projet pas avant l’an 2025.





En résumé, Monsieur Alghabra, nous demandons votre aide pour discuter directement avec le CP et organiser des arrangements pour cesser à ce que le projet de voie de contournement de Lac-Mégantic soit en phase «pause«, comme c’est le cas actuellement.