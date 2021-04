«Mégantic», la série télévisée - Claudia Collard : Actualités Tragédie à Lac-Mégantic

Parmi les lieux de tournage de la série Mégantic, le site de l’église Sainte-Agnès, un symbole fort au lendemain de la tragédie.

La tragédie de Lac-Mégantic fera l’objet d’une série télé qui sera diffusée en 2022 sur Club Illico. Les huit épisodes livreront chacun un regard des événements du 6 juillet 2013, à travers des personnages qui ont vécu de près cette nuit fatidique.

Écrite par Sylvain Guy, la série Mégantic, réalisée par Alexis Durand Brault et produite par Sophie Lorain, sera tournée entre août et octobre. «Ce seront huit films d’un même événement, inspirés des témoignages des gens rencontrés. Jean-François Proteau, un gars de Lac-Mégantic que je connais bien et qui a malheureusement perdu beaucoup de proches dans cette tragédie, nous a donné des clés en nous introduisant à des survivants et des intervenants», explique le réalisateur, ajoutant que les Méganticoises Karine Blanchette et Stéphanie Girardeau ont aussi contribué à cette recherche de contacts.





À l’instar des faits qui seront reproduits, les personnages de la série sont inspirés de la réalité. «Il s’agit de gens intrinsèquement reliés à cette soirée, qui ont perdu un être cher ou qui ont été aux premières loges des événements. On a changé les noms et certains éléments à dessein, pour que les gens aient la liberté de s’afficher ou pas s’ils en ont envie. Ça leur appartient», communique Sophie Lorain.





«C’est une série très proche de la vérité, de ce que ces gens-là ont confié à Sylvain Guy. C’est une espèce de casse-tête qui s’emboîte d’un épisode à l’autre et dont on comprend les tenants et aboutissants au fur et à mesure», ajoute Alexis Durand Brault.





Mégantic parlera «de résilience, de courage, évidemment de tragédies, de deuil, de choc post-traumatique mais aussi de belles affaires, d’histoires d’amitié, de pardon et d’espoir», décrit le réalisateur.





Le casting débutera d’ici deux semaines et le tournage est prévu d’août à la fin octobre, en partie à Lac-Mégantic, notamment devant l’église Saint-Agnès. L’ancien Musi-Café et une partie de la rue Frontenac d’alors seront par ailleurs reproduits en studio.





La série Mégantic répond avant tout à un devoir de mémoire, communiquent le réalisateur et la productrice. «Il faut se souvenir dans la vie si on veut continuer à évoluer», considère Alexis Durand Brault. «Ça va faire presque dix ans que l’événement aura eu lieu lorsque la série sera en ondes et l’air de rien, on oublie assez vite. Cet événement, ce n’est pas le fait d’un accident fortuit. Il s’est produit parce qu’il y a eu de la dérèglementation, des erreurs de jugement de la part des gouvernements, parce que, parce que… Le devoir de mémoire commence sérieusement à partir de là. C’est une des grandes raisons pourquoi il ne faut pas l’oublier. Parce que c’est une tragédie qui pourrait se reproduire demain matin», renchérit Sophie Lorin.