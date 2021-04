La CDC du Granit : 30 ans de rayonnement - Claudia Collard : Actualités Société

Claire Ouellette et Monique Lenoir, respectivement présidente et directrice de la CDC du Granit.

En 1991, une dizaine d’organismes décidaient d’unir leurs forces pour créer la Corporation de développement communautaire (CDC) du Granit. Une concertation qui, 30 ans plus tard, ne laisse aucun doute sur la place prépondérante de ses membres dans le milieu. Aujourd’hui, cette reconnaissance rejaillit sur un regroupement de 20 organismes communautaires et entreprises d’économie sociale, rassemblant quelque 200 personnes vouées au mieux-être de la population. Et fortes de grandes réalisations.

La présidente du conseil d’administration de la CDC, Claire Ouellette, et sa directrice Monique Phérivong Lenoir ont tenu à souligner cet anniversaire, qui, pandémie oblige, ne peut faire l’objet d’une célébration traditionnelle. L’expression de leur reconnaissance envers «les membres, les partenaires et la communauté pour leur confiance, leur soutien et leur envie de faire une différence» n’en demeure pas moins un incontournable.





En plus de soutenir ses membres, la CDC participe au développement social du territoire granitois, fait valoir Mme Phérivong Lenoir. Parmi les plus récentes réalisations, Les Solutions Gourmandes, un projet démarré en pleine pandémie, dont le succès est sans équivoque. L’initiative permettant à la fois de réduire le gaspillage alimentaire et d’offrir des repas de qualité à moindre coût aux plus démunis a une mission plus large encore. En plus du référencement de la clientèle via les services psychosociaux et les organismes communautaires, un réseautage avec le milieu scolaire a permis l’établissement d’un plateau de travail. Sans compter l’apport des bénévoles, qui assurent une présence totalisant 60 heures par semaine.





Inauguré en 2019, l’immeuble Le Concerto n’aurait pu voir le jour sans l’importante mobilisation collective, qui est «la somme de toutes les mobilisations individuelles», énonce la directrice de la CDC du Granit. «On a eu bien sûr des obstacles et des moments de découragement, mais pas tous en même temps, ce qui nous a permis de nous soutenir mutuellement.»





Claire Ouellette fait valoir que l’objectif de justice sociale, qui a toujours guidé les actions de la CDC et de ses membres, s’exprime de façon concrète grâce à ces projets porteurs. Qui permettent à une clientèle plus vulnérable de se nourrir et se loger convenablement à prix modique.





Autre projet mobilisateur, celui de la Grande cueillette des mots du Granit, qui a permis à un millier de personnes de s’exprimer sur la perte de leurs repères à la suite de la tragédie, processus qui a mené à la présentation de la pièce de Comme un grand trou dans le ventre, par le Théâtre des petites lanternes en 2015. «Au départ, nous sommes presque passés pour des hurluberlus avec cette idée de rétablissement par la culture», relate Monique Phérivong Lenoir, qui par la suite a bien constaté la richesse réparatrice du procédé grâce aux témoignages de personnes endeuillées.





À ces initiatives s’ajoutent le rayonnement de la Corporation à l’échelle régionale et nationale, exprime fièrement Claire Ouellette. «La CDC du Granit a été désignée par les membres de la Table des partenaires du Granit en développement des communautés, pour représenter la MRC du Granit au conseil d’administration du Réseau estrien en développement social, et par la Table nationale des CDC, pour faire partie des CDC ayant fait preuve d’innovation sociale. Souhaitons-lui de poursuivre dans cette voie!», conclut-elle.