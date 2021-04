Départ des glaces - : Clin d'oeil

Pas de record battu pour la déglaciation du lac Mégantic, mais ça y est, le couvert de glace sur le lac Mégantic n’est plus qu’un souvenir depuis mardi, le 13 avril, tel que certifié par notre consultant, Nelson Guay. La date la plus hâtive, enregistrée en 2010, était le 11 avril. La déglaciation s’est opérée en douceur, alors qu’un ensoleillement soutenu et des températures chaudes ont contribué à la fonte, à défaut de vents et de pluie. Mais attention, la météo continuera de jouer au yoyo avec une baisse graduelle jusqu’à vendredi et samedi, à 8° le jour et une remontée dimanche, suivie d’une redescente jusqu’à jeudi prochain. Il n’est pas impossible de voir apparaître quelques flocons isolés. Il y a 25 ans, voilà comment un résident du Boulevard des Vétérans, Léandre Breton, émettait ses prévisions pour la déglaciation : «Sondage de l’épaisseur de la glace le 18 mars 1997, 50 centimètres (20 pouces), même épaisseur que l’an passé. Le départ de la glace se produira le 11 mai. Le premier signe que la glace nous donne sera de perdre son manteau blanc. Le soleil caresse la glace ce qui fait que la glace commence à perdre de son intensité, la durée que va prendre à se débarrasser durera environ 41 jours, soit du 1er avril au 11 mai.» Selon les données disponibles, la déglaciation s’est produite plus tôt que prévu, le 2 mai. Cette année-là le lac avait été recouvert de glace en entier le 28 décembre.