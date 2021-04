Lettre ouverte aux actionnaires du Canadien Pacifique

Chers (res) actionnaires du Canadien Pacifique. Mercredi le 21 avril 2021, vous tiendrez une des plus importantes assemblées générales annuelles de l’histoire du CP. Lors de cette réunion historique, vous serez probablement invités à entériner une transaction majeure d’achat concernant la compagnie ferroviaire Kansas City Southern et ce pour un montant de 36 milliards $ CA. Cette prestigieuse acquisition fera dès lors du CP, le premier réseau de transport ferroviaire de classe 1 de l’Amérique du Nord desservant à la fois le Canada, les États-Unis et le Mexique. Félicitations, c’est tout même une très importante acquisition que vous allez fièrement souligner, le 21 avril prochain à titre d’actionnaires du CP.

Au même moment cependant, la population de Lac-Mégantic ne pavoisera pas, et ce pour une raison bien différente. En effet, les Méganticois et leurs élus sont découragés, voire exacerbés par l’application de délais additionnels dans le calendrier de construction de la voie de contournement ferroviaire devant les protéger d’éventuels autres déraillements. Dans les faits, la construction de la voie de contournement ferroviaire prévue pour 2021 se trouve actuellement retardée d’au moins une année en raison de vérifications additionnelles requises par vos gestionnaires du CP. Cette nouvelle prérogative fait suite à l’acquisition par le CP à l’été 2020 de cette voie ferrée appartenant à la CMQR. Cette dernière traverse toujours le centre-ville de Lac-Mégantic en reconstruction.





Vous devez sûrement vous rappeler de Lac-Mégantic. Cette petite municipalité du sud-est du Québec qui a été victime le 6 juillet 2013 d’une des plus importantes catastrophes ferroviaires du Canada. Nos 47 morts et leurs familles et amis éprouvés, ainsi que la destruction quasi complète de notre centre-ville ont fait et font encore à chaque année les manchettes des médias à travers le monde. C’est d’ailleurs un train du CP (Soo Line) qui avait transporté au début de juillet 2013, ce convoi de 72 citernes Dot-111 de pétrole de schiste de Newton au Dakota à la gare St-Luc de Montréal au Québec. Malheureusement le transfert de ce convoi de pétrole à la MMA le 5 juillet 2013, a résulté en une des pires catastrophes ferroviaires du Canada.





Malgré le fait que le projet de construction de notre voie de contournement ait déjà fait l’objet d’une importante étude de faisabilité ces trois dernières années et considérant qu’elle fut entièrement financée par des fonds publics gouvernementaux canadien et québécois, il nous apparait surprenant que vos gestionnaires en retardent indument le calendrier de construction. Le CP a sûrement des motifs valables d’analyser les données de ce futur projet d’infrastructure auquel il va lui-même participé à la construction, mais qui lui sera par la suite gratuitement donné en cadeau par nos gouvernements. Il doit cependant éviter de ne pas en retarder indument la réalisation lors de sa participation comme spécialiste.





En terminant, il est de plus en plus courant pour les actionnaires de grandes compagnies comme le CP de prendre des décisions financières et stratégiques éthiques, écoresponsables et équitables en matière de saine gestion financière de leurs actifs corporatifs. Dans ce contexte, la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic vous demande de recommander à vos gestionnaires, lors de votre prochaine assemblée générale annuelle du 21 avril prochain, d’accélérer ce projet de construction d’une voie de contournement dans la région de Lac-Mégantic selon l’échéancier prévu 2021-23. Et de le faire dans le respect des demandes légitimes des propriétaires des terrains impactés de Lac-Mégantic et des communautés voisines de Nantes, de Frontenac.





Tout en demeurant le meilleur chemin de fer de classe 1 en Amérique du Nord, le CP devrait poser un geste concret pour Lac-Mégantic, le 21 avril prochain.





La Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic