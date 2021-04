Une revue pour et par les aînés du Granit - Claudia Collard : Actualités Société

Gilles Matte et Pierrette St-Laurent, respectivement agent de développement et présidente de la TCPA du Granit.

Conçue afin de mettre de l’avant les gens et les actions de la Table de concertation des personnes aînées (TCPA) du Granit, la revue Ensemble a aussi pour mission de créer et maintenir des liens dans la communauté. Tout en contribuant à briser l’isolement, qui se fait particulièrement sentir avec le confinement.





Entré en poste en pleine pandémie, l’agent de développement de la TCPA, Gilles Matte, s’est mis à la recherche d’un moyen de faire connaître la Table autrement. «On ne pouvait faire comme à l’habitude; la Journée santé et prévention qui a lieu normalement en octobre était annulée. L’idée était de développer un projet incitant la participation des membres de la Table et d’autre aînés» D’où la revue Ensemble, offerte en format papier et numérique. Chaque édition de la revue Ensemble, publiée 10 fois par année, propose de l’information et du divertissement dans toutes les sphères susceptibles d’intéresser les aînés. Présentation d’un membre de la TCPA, renseignements sur les organismes du milieu, recettes, poèmes, chansons, sujets ludiques et d’intérêt public, le spectre est aussi large que la réalité sociale.





Créée il y a déjà 31 ans, la TCPA du Granit est composée de représentants des milieux sociaux, commununautaires et organisationnels. Ses bénévoles et intervenants échangent et relaient à leurs entités respectives toutes les informations pertinentes à la réalité des personnes aînées, ici ciblées à 50 ans et plus.





Quoique ses actions soient déployées depuis trois decennies, la Table et ses membres demeurent méconnus du grand public. «La revue permet de faire connaître les membres de la Table et les associations représentées. Comme toutes nos rencontres se font présentement à distance, ça permet aussi aux membres de conserver un sentiment d’appartenance», laisse entendre Pierrette St-Laurent, présidente de la TCPA. «Et comme il y a plusieurs aînés qui vivent isolés, ça permet d’entrer chez les gens», renchérit Gilles Matte.





Pour une meilleure réponse aux besoins

À cette revue de la Table s’ajoute d’autres projets, dont celui de distribuer des fiches d’information permettant d’outiller les aînés sur l’utilisation des outils technologiques. «Si, par exemple, on suggère à une personne seule de contacter un proche par Zoom, si c’est une solution, on vient de créer un besoin. Plusieurs besoins sont nommés autour de la Table et on essaie de trouver une façon d’y répondre», explique M. Matte. Parmi les besoins exprimés, Mme St-Laurent cite celui d’assurer un suivi aux services d’urgence de l’hôpital. «Des gens qui vivent seuls sont parfois retournés à la maison sans aide technique alors qu’ils en auraient besoin», lui a-t-on confié.