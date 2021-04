Les bénévoles de l’ombre

Ils passent souvent inaperçus. Ce sont, pour la plupart, des personnes retraitées. Ils soutiennent des organismes communautaires à bout de bras. Ils viennent en aide à des jeunes et le plus souvent, à des moins jeunes. Sans eux, les gouvernements peineraient à subvenir aux besoins des bénéficiaires de ces organismes. Qui sont-ils et qui sont-elles?

Je ne prétendrai pas, dans le cadre de la semaine de l’Action bénévole 2021, vous tracer le portrait de toutes celles et de tous ceux qui donnent gracieusement de leur temps pour rendre, un tant soit peu, le monde meilleur. C’est au-delà de mes capacités! Mais, je peux vous parler de ces personnes que je côtoie régulièrement dans le cadre de mes fonctions de coordonnateur des Marmitons de Mégantic.





Peut-être que ça ne vous dit rien les Marmitons de Mégantic? Ils sont pourtant dans le paysage de la Ville depuis 31 ans. Si je vous dis la Popote roulante, alors là ça vous parle peut-être plus. C’est un organisme qui offre un service de repas complets chauds à 50 bénéficiaires, à raison de deux fois par semaine, les mardis et les jeudis. Le portrait de ces bénéficiaires? Présentement, ce sont des femmes et des hommes dont la moyenne d’âge est de 85 ans. Grâce, entre autres, à ce service, ces personnes peuvent demeurer chez elles plus longtemps. Je n’élaborerai pas davantage sur les bienfaits de ce service, surtout en ce temps de crise sanitaire.





C’est une machine bien rodée qui fait fonctionner les Marmitons. Ce sont plus de 30 bénévoles qui, actuellement, s’activent soit pour cuisiner soit pour livrer ces 100 repas par semaine. Ces bénévoles sont tous et toutes des retraités.es. Plus d’une vingtaine ont 70 ans et plus. Il y a l’équipe du mardi et celle du jeudi. Environ les deux tiers des bénévoles sont des femmes, dont une dizaine sont affectées à la cuisine. Les autres bénévoles sont des chauffeurs et des baladeuses (personnes qui apportent le repas au bénéficiaire). Tout ce beau monde accomplit sa tâche tout à fait gratuitement. Quand je vous disais, en début de texte, que les gouvernements arriveraient difficilement à offrir les mêmes services! Voilà!

Vous les avez peut-être déjà vus aller chez votre voisin ou chez votre voisine? Peut-être vous demandiez-vous qui sont ces personnes qui, beau temps mauvais temps, leur apportent un repas? Vous avez maintenant la réponse.





J’ai écrit ce texte pour que ces bénévoles ne tombent pas dans l’oubli.