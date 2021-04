Dessercom réclame aussi un horaire à l’heure pour Lac-Mégantic - Claudia Collard : Actualités Santé

Stéphan Scalabrini, directeur des opérations des services préhospitaliers d’urgence, secteur Ouest, chez Dessercom.

Stéphan Scalabrini, directeur des opérations chez Dessercom, joint sa voix à celle des paramédics de Tasbi, pour l’établissement d’un horaire à l’heure à Lac-Mégantic. Celui qui a fait de nombreuses démarches auprès des autorités concernées juge qu’il est plus que temps d’agir. «Les horaires de faction sont complètement obsolètes. Ça fonctionnait lorsqu’ils ont été mis en place, il y a 20-30 ans mais, en 2021, cet horaire cause plus de préjudices qu’il nous aide. Je trouve dommage qu’en santé, on voit tout le temps la gestion du risque maximal. Est-ce qu’on va attendre qu’une personne décède pour bouger? Ça fait des années qu’on dit que cet horaire-là est problématique!»

M. Scalabrini ne mâche pas ses mots. Cette problématique touche une bonne partie des secteurs de l’Estrie situés hors Sherbrooke. Les transports ambulanciers vers cette ville étant de plus en plus fréquents, des secteurs comme celui de Lac-Mégantic se retrouvent souvent à découvert, sans compter les débordements d’horaire qui causent des ruptures de service. «L’autre volet, c’est que les jeunes paramédics, après trois ans de cégep, ne veulent pas d’un horaire de faction. Si je veux attirer des gens, je paie des primes, qui ne me sont remboursées par personne. Je pourrais ne pas le faire mais le nombre de fermetures (de service) serait supérieur. Donc, il faut que je paie pour offrir mon service. Je ne connais pas d’autre entreprise qui fait ça!»





Entreprise contractuellement liée au ministère de la Santé pour offrir des services préhospitaliers d’urgence, Dessercom administre le montant qui lui est alloué. Un montant qui doit être bonifié pour répondre aux revendications, dont l’instauration d’un horaire à l’heure pour une des deux ambulances postées à la caserne de Lac-Mégantic. «Je comprends que c’est une demande d’argent qu’on fait, mais on le fait pour être plus efficaces. L’Estrie, ce n’est pas seulement Sherbrooke», fait valoir M. Scalabrini, qui a approché plusieurs fois les autorités concernées sur le sujet, n’obtenant pas de réponse ou se faisant dire que le coût est trop élevé.





«En politique, des gens font leur possible mais le dossier est plus grand qu’eux. On a rappelé au député François Jacques qu’il nous avait dit qu’il travaillerait sur le dossier mais force est d’admettre que c’est plus difficile qu’anticipé. On est rendu au point où il faut que les acteurs politiques fassent le petit pas par en avant. Je sais que François Jacques a à cœur la situation. Plus que jamais, il faut que ça bouge et je joins ma voix à tous ceux qui contestent la situation. Je veux être le plus efficace et le plus efficient possible. Je suis un service d’urgence où je ne le suis pas.»





Stages compromis à Lac-Mégantic