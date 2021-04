Les cas de COVID en surchauffe - Rémi Tremblay : Actualités Santé Coronavirus (COVID-19)

L’Estrie connaît depuis quelques semaines une hausse du nombre de cas positifs de COVID-19, mais rien pour nécessiter un changement au palier d’alerte, toujours en couleur orange. En date du mardi 27 avril, le territoire du Granit enregistrait 87 cas actifs, 17 de plus que la veille. Lac-Mégantic en avait 23, en remontée, St-Ludger et Stornoway présentaient 13 cas et St-Sébastien 7.

Sous le radar de la Santé publique, la Résidence Plein Soleil à Lac-Mégantic était affectée, le 27 avril, par une éclosion en cours touchant neuf résidents et trois employés. Le Centre de santé et de services sociaux du Granit connaît également une résurgence de cas, moins de cinq cependant parmi les usagers et les employés.





Deux restaurants de la région étaient sous la loupe en milieu de semaine, en particulier à Stornoway. D’où ce message diffusé mercredi matin: «La Direction de la santé publique recommande à toutes les personnes qui ont fréquenté le restaurant L’Entre-Gens de Stornoway entre le 19 et le 22 avril 2021 de se faire dépister pour la COVID-19. Une personne atteinte du virus a fréquenté ce milieu pendant sa période de contagion. Le milieu est en éclosion. La Santé publique recommande un dépistage dès que possible et au douzième jour suivant la présence au restaurant, pour freine rapidement la propagation du virus. Ces personnes doivent se mettre en isolement pour 14 jours après leur dernière présence au restaurant.»





Par ailleurs, la campagne de vaccination à Lac-Mégantic va bon train. La couverture maximale continue de progresser ayant atteint un taux de 35,5%, de personnes ayant reçu une première dose, un taux légèrement supérieur à la moyenne de l’Estrie. Seulement 0,2% de la population a reçu une deuxième dose du vaccin, deux fois moins que la moyenne de l’Estrie.





En Estrie, des milliers de rendez-vous pour recevoir le vaccin Pfizer ou Moderna attendent de trouver preneurs. La distribution du vaccin AstraZeneca est terminée. «La quantité que nous avions a été utilisée», a indiqué le responsable de la vaccination en Estrie, Jean Delisle, mercredi, en mêlée de presse. Des plages horaires pour le vaccin AstraZeneca (aux 45 ans et plus)sont toutefois encore disponibles à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic via le portail Clic Santé.





Seules les personnes qui font partie des groupes priorisés peuvent prendre rendez-vous. C’est le cas, entre autres, des personnes âgées de 60 ans et plus, des adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19, des travailleurs en milieux à risque important d’éclosion, des personnes handicapées ou ayant un trouble du spectre de l’autisme et des femmes enceintes.





Dès demain (vendredi), les 50 à 59 ans pourront prendre rendez-vous sur ClIc Santé. L’âge minimal descendra ensuite de cinq ans à chaque deux jours jusqu’au 14 mai, où les 18-24 ans pourront prendre rendez-vous.





Les personnes déjà vaccinées doivent tout de même continuer de respecter les consignes sanitaires, puisque «la majorité des gens sont susceptibles d’attraper la maladie», insiste le directeur de la Santé publique, Dr Alain Poirier.







Médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive, Dre Geneviève Petit a insisté mardi, en point de presse, sur le port adéquat du masque. Un geste maintenant quotidien qui ne semble pas complètement maîtrisé par tous.





«La présence des variants (pour la plupart du Royaume-Uni, un seul en provenance du Brésil) est prédominante en Estrie, avec environ 75% des tests dépistés. Le variant est plus transmissible. Le masque est un élément parmi plusieurs autres pour mieux contrôler la situation.»





La région voisine de Chaudière-Appalaches prolonge son palier d’alerte maximale (rouge), avec des mesures spéciales d’urgence. Dans cette région, le couvre-feu est en vigueur dès 20h et les écoles secondaires opèrent avec les apprentissages en ligne. Les écoles primaires, en Beauce, pourront rouvrir dès le 3 mai. Les cinémas, les salles de spectacles et les musées demeurent fermés, ainsi que les salles à manger dans les restaurants, sauf dans les restaurants et aux comptoirs pour emporter.