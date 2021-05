Des kilomètres pour Elles - Claudia Collard : Actualités Société

La Méganticoise Marie Champagne, étudiante en techniques policières.

Des kilomètres pour Elles. C’est le projet qu’ont créé Marie Champagne et ses collègues étudiants en Techniques policières du Cégep de Sherbrooke. Se déroulant jusqu’au 9 mai, cette campagne de sensibilisation et de financement met l’accent sur la violence conjugale, une réalité «malheureusement trop d’actualité», communique la Méganticoise.

«Dans le cadre du cours de relations professionnelles, nous devions créer un projet afin de venir en aide à la communauté. Comme policiers, apprendre comment communiquer et interagir avec les gens c’est vraiment important. Il va notamment falloir intervenir dans plusieurs situations de violence conjugale et se sensibiliser à ça va nous aider pour plus tard», transmet Marie Champagne.





La campagne se décline en trois volets, dont le volet sportif, accessible via l’application mobile Strava. «Les gens peuvent rejoindre notre club (Des kilomètres pour Elles) et cumuler des kilomètres, en vélo, à la marche ou à la course… pour les femmes qui ne pourront plus en faire. En moyenne, 12 femmes sont tuées dans un contexte de violence conjugale au Québec», mentionne Marie. Un volet sociofinancement via GoFundMe, rappelant les 10 féminicides dénombrés depuis le début de l’année, permet par ailleurs de récolter des dons pour la maison d’hébergement L’Escale de l’Estrie.