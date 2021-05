Bestar-Bush injecte 6,5 M$ pour soutenir sa croissance - Claudia Collard : Actualités

Martin Tardif, vice-président senior développement des affaires et produits chez Bestar-Bush.

Des investissements de 6,5 M$ seront injectés par le groupe Bestar-Bush afin de répondre à la demande grandissante, les ventes de meubles prêts à assembler ayant bondi de 30% depuis un an. En plus de la création de 26 nouveaux postes, l’acquisition de nouveaux équipements permettra d’augmenter la capacité de production à l’usine de Lac-Mégantic. Des travaux d’agrandissement seront de plus déployés à l’usine de Sherbrooke afin d’optimiser les espaces bureaux.

L’usine de Lac-Mégantic sera «agrandie de l’intérieur», avec le déplacement des activités d’entreposage et de distribution, confiées en sous-traitance au Groupe Robert. Martin Tardif, vice-président senior développement des affaires et produits chez Bestar-Bush, explique qu’en plus de libérer de l’espace, ce déplacement dans la région montréalaise permettra d’optimiser les commandes en ligne. «Comme nous sommes à l’extérieur des grands centres, nos coûts d’expédition sont plus élevés. L’objectif est d’être près des autoroutes le plus possible avec des commandes en ligne. On a commencé cette décentralisation avec nos entrepôts de Reno au Nevada et en Pennsylvanie. À long terme, on souhaite avoir plusieurs entrepôts.»





Il faut dire que l’augmentation constante des commandes ligne est en bonne partie responsable de la hausse des ventes, moussées aussi par les changements inhérents aux consignes sanitaires liées à la COVID-19. Si le télétravail a suscité l’achat de mobilier pour l’aménagement de bureaux à la maison, le confinement a de plus modifié certaines habitudes de consommation. «Les gens ont investi leur budget de voyages et restaurants dans leur maison, ce qui a créé un boom économique dans le secteur du meuble», fait valoir Martin Tardif. Parmi les produits populaires, les lits escamotables, permettant l’aménagement d’une salle d’exercice ou d’un bureau dans une chambre d’amis.





L’espace dégagé dans l’usine de Lac-Mégantic accueillera de nouveaux robots en 2022, afin d’ajouter une nouvelle ligne de perçage automatisée en plus d’un équipement d’emballage et de manutention à la fine pointe de la technologie. Cette transformation amènera la création de 26 nouveaux postes, dont 13 emplois de distribution reconvertis dans la production. Avec les départs à la retraite prévus, M. Tardif évalue qu’une cinquantaine d’emplois seront en tout disponibles. «En fait, on est constamment en processus d’embauche», précise-t-il.





Trois millions de dollars seront de plus injectés dans l’agrandissement du siège social de Sherbrooke, afin d’accueillir des bureaux du personnel responsable de soutenir la croissance organisationnelle du groupe Bestar-Bush, qui emploie 850 personnes, en incluant celles de l’usine de Jamestown, dans l’état de New York. Née d’une fusion de Bestar et Bush Industries en janvier 2020, la compagnie a aussi des bureaux en Chine, pour le développement et la fabrication de produits.