Dans le parcours de Maillon Vert - : Actualités Environnement

Le pharmacien Bach Heng Ta

Affiliée à la bannière Familiprix, la Pharmacie Bach Heng Ta du Carrefour Lac Mégantic est inscrit à la toute première cohorte de Pharmacie éco+responsable, soutenue par le Fonds Écoleader.





Initié par le gouvernement du Québec, le Fonds Écoleader est un projet d’envergure coordonné par le Fonds d’action québécoise pour le développement durable, qui a pour mission d’aider les entreprises à s’engager dans la voie de l’innovation, de l’attractivité et du développement durablee.





Cette opportunité nous permettra d’implanter de bonnes pratiques, plus rapidement, explique Bach Heng Ta. Par exemple, en plus d’avoir banni les sacs de plastique et la vente des caisses de bouteilles d’eau, nous allons diminuer nos déchets, évaluer la possibilité d’acquérir un véhicule électrique pour nos livraisons ou encore réduire notre consommation de papier.»





Maillon Vert élabore un parcours personnalisé pour chaque membre de la cohorte basé sur les volets suivants: Déchets (optimiser le tri et la réduction; Transports (se déplacer de façon plus durable); Social (prendre soin de sa communauté); Achats (favoriser l’achat local et les produits éco); Plastiques (réduire les produits à usage unique); Bâtiment (optimiser sa consommation d’énergie).





«La préservation de l’environnement est au cœur de nos convictions et notre équipe est tournée vers l’avenir. Comme la plupart des choses qui en valent la peine, il est possible que nous rencontrions quelques défis en cours de route. Nos manches sont retroussées et c’est un défi que nous sommes prêts à relever», conclut Bach Heng Ta.