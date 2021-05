Soyons solidaires et cassons cette vague

(Lettre ouverte à la population du Granit)

Je veux aujourd’hui m’adresser à toute la population de notre circonscription de Mégantic, mais spécialement à celle de la MRC du Granit. Nous nous retrouvons aujourd’hui dans une situation problématique en lien avec la pandémie de la COVID-19. Dans les dernières semaines, les cas se sont rapidement multipliés et notre premier ministre a annoncé que les mesures spéciales d’urgence sont appliquées dans le RLS du Granit.





Je fais appel à chacune et chacun d’entre vous pour faire preuve de la plus grande prudence. Il faut agir dès maintenant et nous nous devons de déployer immédiatement des efforts considérables afin de passer à travers cette période difficile et pouvoir bénéficier d’un bel été. Mon objectif est simple: que tout le monde se prenne en main et que nous puissions, ensemble, casser la vague dans les deux prochaines semaines.





Pour casser cette vague, il faut être en télétravail, éviter les déplacements non essentiels, les déplacements hors région, porter le masque de procédure, se laver les mains fréquemment et surtout, garder ses distances.





Avec l’arrivée du printemps et après de longs mois d’isolement, je peux comprendre que plusieurs d’entre vous ont envie de baisser la garde et de voir du monde, mais ce n’est pas le temps de le faire. Même s’ils sont vos amis ou des membres de votre famille. Même si ce sont des gens en qui vous avez confiance. Le virus est sournois: il s’infiltre rapidement et se propage à la vitesse grand V.





Chaque jour, chaque geste compte pour freiner la contamination communautaire. Que vous soyez au travail, à l’école, à l’épicerie: soyez vigilants! Si vous avez reçu des indications de la Santé publique: respectez-les et SVP respectez votre période d’isolement. Si vous connaissez quelqu’un qui est isolé, communiquez avec lui par téléphone ou par vidéoconférence pour briser la solitude.





Respecter les consignes, c’est faire preuve de respect envers nos proches, nos voisins, nos commerçants, nos enseignants, le personnel du réseau de la santé, nos entrepreneurs, nos enfants, nos ainés. C’est se respecter soi-même. C’est faire en sorte que cette vague soit freinée et que nous puissions reprendre nos activités.





J’ai hâte moi aussi de pouvoir retourner sur le terrain, d’aller vous voir et de serrer des mains. Mais pour l’instant, ce n’est pas le temps de le faire.





La bonne nouvelle est que la vaccination s’accélère. Quand c’est votre tour, prenez rendez-vous afin de contribuer à l’immunité collective.





Je veux remercier chaque personne qui pose des gestes concrets pour se protéger et protéger les autres. Merci de faire en sorte que cette pandémie soit freinée.





Ensemble, nous sommes capables d’y arriver et de mettre fin à cette spirale de contamination.





J’ai confiance en nous! Oui, je m’ennuie de vous!