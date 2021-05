Une course en soutien aux enfants dans le besoin

Ce jeudi 13 mai, Félix Guèvremont et Maïté Galipeau-Théberge se relaient à la course dans le sillon de 150 kilomètres du parcours des églises de la paroisse Saint-Joseph-des-monts et du tour du lac Mégantic. L’objectif: promouvoir la mission de la Fondation Christian Vachon, qui vient en aide aux élèves dans le besoin fréquentant les écoles de la région. Cette initiative du couple résidant à Piopolis a aussi pour but de souligner le 150e anniversaire de leur municipalité.

Comme le couple vient d’avoir un bébé, ses parents athlètes ont choisi d’effectuer le parcours à relais. De son point de départ, à Chartierville, Félix transitera par La Patrie, Scotstown, Milan, Val-Racine et Woburn. Partie de Piopolis avec sa poussette, via Marston, Nantes et Lac-Mégantic, Maïté croisera Félix à la halte routière de Woburn, lui laissera la poussette et poursuivra sa course jusqu’au village de Piopolis. Tout ça à temps pour le couvre-feu de 20h!





Depuis sa création en 2006, plus de 126 écoles réparties à travers six commissions scolaires du territoire de l’Estrie et de la Montérégie ont reçu l’aide de la Fondation Christian Vachon. Plus de 3,5 M$ ont servi à fournir des effets scolaires, vêtir, nourrir, amuser et soigner les enfants issus de milieux plus vulnérables. La fondation soutient ces familles tout au long de l’année scolaire.