Ensemble pour la santé du lac Mégantic - Claudia Collard : Actualités Environnement

Marcel Pépin, conseiller municipal et représentant de Frontenac; Peter Manning, maire de Piopolis; Claude Roy, maire de Marston; Marie-Christine Picard, chargée de projet et Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic. Absents sur la photo: Emmanuelle Fredette, directrice générale de Piopolis et Marc-André Bédard, directeur adjoint Service récréatif, culture et vie active de Lac-Mégantic.

Les municipalités de Frontenac, Lac-Mégantic, Marston et Piopolis investissent conjointement 338 000$ pour la protection du lac Mégantic contre les plantes exotiques envahissantes.

Cette mobilisation est une initiative d’un comité intermunicipal, formé des municipalités riveraines, né à la suite de la découverte du myriophylle à épi dans le lac Mégantic en juillet 2018. L’objectif premier du comité: permettre à tous, incluant les générations futures, de profiter pleinement d’un lac en santé.





Le projet a été autorisé en séance publique par chacun des quatre conseils municipaux, au terme d’un travail amorcé dans les derniers mois. Ainsi, le lavage des embarcations sera possible à l’une ou l’autre des stations de nettoyage, de même que l’ouverture de l’une ou l’autre des barrières d’accès au lac, et ce, sans l’aide de personnel sur les différents sites. «Selon nos informations, il s’agirait d’une première au Québec, un système intelligent qui pourrait inspirer d’autres municipalités éventuellement», partage Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic.





Au cours des prochaines semaines, les stations de nettoyage pour les embarcations nautiques seront mises en fonction, l’une située au parc riverain Sachs-Mercier de Frontenac et les deux autres à proximité du rond-point de Nantes. Lors de cette première phase d’implantation et de la mise en service des équipements, le lavage sera gratuit pour tous les plaisanciers. Le lavage deviendra obligatoire et sera payant à partir du printemps 2022 pour les embarcations motorisées. «Nous privilégions une période d’appropriation et de transition pour favoriser l’acceptabilité du projet, qui sera opérationnel à 100% dès la saison 2022», informe Claude Roy, maire de Marston». L’an prochain, les six descentes de bateaux seront munies de barrières mécanisées afin de contrôler de façon uniforme l’accès au lac.





Gestion Boulet obtient le contrat de service pour la station de nettoyage du rond-point au montant de 25 869,37$ (taxes incluses) par année, pour une période de 10 ans. Pour la fourniture de bornes multiservices et barrières mécaniques pour descente de bateaux et logiciel de contrôle, les municipalités ont accepté la plus basse soumission conforme, soit celle d’Orbility Canada au montant de 175 348,37$ (taxes incluses). Les plans d’ingénierie pour l’installation des guérites seront complétés par la firme EXP au montant de 18 166$. Toutes les sommes investies dans le projet global sont payées à parts égales par les quatre municipalités.





«Situées de façon stratégique à l’opposé l’une de l’autre, les stations de nettoyage seront accessibles pour les citoyens de toutes les municipalités entourant le lac, de même que pour les visiteurs provenant de tous les secteurs», précise Gaby Gendron, maire de Frontenac. Des panneaux de signalisation seront ajoutés dans les prochaines semaines pour bien diriger les usagers. «Il y a beaucoup à faire pour mettre en valeur et protéger un plan d’eau, et cette responsabilité est partagée. Individuellement chaque citoyen et visiteur doit faire sa part, et collectivement nous pouvons aussi agir. C’est ce que nous avons choisi de faire il y a deux ans, et ça porte fruit », conclut Peter Manning, maire de Piopolis et président du comité intermunicipal «Municipalités riveraines du lac Mégantic, unies pour la santé du lac».





À court terme, une vaste campagne d’information et de sensibilisation sera déployée afin d’assurer le succès de la phase d’implantation du système. Au fil des mois, riverains, citoyens, locataires des espaces aux marinas et visiteurs de la région de Mégantic seront informés du fonctionnement et des bonnes pratiques à adopter pour contribuer au succès du projet, de même qu’au maintien de la santé du lac.