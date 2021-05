Les mesures d’urgence levées lundi - Rémi Tremblay : Actualités Santé Coronavirus (COVID-19)

Québec a annoncé en soirée, mercredi, que le Granit allait se libérer dès lundi, 24 mai, des mesures spéciales d’urgence mises en place le 9 mai, pour tomber dans le palier rouge comme le reste de l’Estrie. Et si la tendance se maintient, une semaine plus tard, ce sera tout l’Estrie qui arrivera comme d’autres régions du Québec au palier d’alerte orange, «un palier plus intéressant», se réjouit le directeur de la Santé publique, Dr Alain Poirier. Le Granit faisait figure d’exception, avec des mesures plus contraignantes, dont le couvre-feu à 20h. Signal positif, la Polyvalente Montignac a rouvert ses portes jeudi le 20 mai, l’éclosion de COVID-19 étant terminée.

Les dernières données recueilles par la Santé publique montrent une amélioration dans le nombre de cas de COVID-19 encore actifs et un taux de vaccination qui continue de grimper, pour atteindre, mardi, plus de 53% de la population granitoise, une moyenne supérieur à celle de l’Estrie et à celle du Québec, à peine plus de 50%.





Ce sont plus de 90% des personnes âgées de 80 ans et plus qui ont reçu à ce jour la première dose du vaccin anti-covid. Un taux de plus de 87% chez les 70-79 ans, de plus de 79% chez les 60-69 ans et de 48% chez les 16-59 ans. Une deuxième dose a été administrée à 3,3% de la population du Granit.





L’objectif des autorités sanitaires en Estrie de vacciner 75% de population estrienne avant la fin du mois de juin «est en voie d’être atteint au 15 juin», insiste le responsable de la vaccination, Jean Delisle.





Lac-Mégantic demeure une zone sensible avec 77 cas encore actifs, suivie de Frontenac (12), Audet (7), Marston et Nantes (6).





Déconfinement

Le plan de déconfinement par étapes du premier ministre François Legault dévoilé mardi, à Québec, prévoit la levée progressive des mesures adaptées ces derniers mois, sans pour autant mettre fin à l’état d’urgence sanitaire entré en vigueur le 13 mars 2020. Dès le 28 mai, fin du couvre-feu, possibilité de rassemblements privés extérieurs de huit personnes ou moins, déplacements sans contrainte à travers le Québec, ouverture des terrasses de restaurants et autorisation d’assister à des spectacles et activités sportives à l’intérieur comme à l’extérieur. La grande majorité des régions vont alors passer du rouge à l’orange.





Le 11 juin, reprise des activités sportives regroupant jusqu’à 25 personnes. Les ligues sportives amateurs, telles le soccer et le baseball, pourront amorcer leur saison estivale. Le 25 juin, les personnes ayant reçu leurs deux doses du vaccin depuis au moins 21 jours pourront se rassembler à l’intérieur sans marque et à moins de deux mètres de distance. Les festivals pourront tenir des activités rassemblant jusqu’à 2500 personnes. D’ici le 14 juin, la majorité des régions du Québec vont passer au jaune et au vert d’ici le 28 juin.