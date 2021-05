Voix d’ici unies le 12 juin - : Culture Musique

Deux chanteuses d’ici, Kyra Shaugnessy et Marie Onile Rodrigue, uniront leurs voix et talents musicaux pour offrir un spectacle unique, le samedi 12 juin, 19h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

Recueillement auprès du souffle des bêtes de la forêt, hommage au vulnérable et à l'immobile, Kyra Shaughnessy présente une série de petits bijoux folks qui nous ramène à ces moments où la fulgurance est en suspens, où l’esprit parvient à s'extraire des courants de la vie moderne. Offrant des ballades qui flirtent avec le sacré, l’autrice-compositrice-interprète originaire de Audet a six albums à son actif. Ses chansons goûtent les saveurs de l’Irlande et de l’Afrique de l'ouest, en anglais, français et gaélique irlandais.





De La Voix II en passant par l'École nationale de la chanson, au festival de la chanson de Granby et aux chemins d'écriture de Tadoussac, l'auteure-compositrice et interprète Marie Onile trace son chemin à travers le monde musical. Son style marie avec brio le pop et la chanson française, avec un côté alternatif. Originaire de Lac-Mégantic, Marie Onile est particulièrement contente de revenir dans son coin de pays, où les spectateurs pourront témoigner de son regard tendre sur l’amour et le monde qui l’entoure, avec des airs de piano légers et des mélodies bien ficelées.