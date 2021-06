Nouvelle campagne pour soutenir restaurateurs et Solutions gourmandes - : Actualités Société

Lina Bolduc, adjointe en cuisine pour Les Solutions gourmandes; Samuel Cellard, stagiaire; Hélène Touchette, cuisinière.

lLa deuxième campagne de financement participatif Unis dans le Granit, Ici on nourrit l’avenir vient d’être lancée pour supporter le projet Les Solutions gourmandes et les restaurateurs participants dans la MRC du Granit, encore touchés par la crise sanitaire. Avec un objectif de 25 000$, la campagne se déploiera sur le site delà Ruche du 1er au 30 juin.

Le public peut contribuer à la campagne par l’achat de forfaits permettant de faire un don à la fois pour la préparation de repas et pour l’achat de certificats-cadeaux auprès des restaurateurs participants. Il suffit de visiter laruchequebec.com/granit2021





«Cette campagne représente l’occasion d’exprimer notre soutien envers nos restaurateurs locaux et notre générosité envers des gens démunis près de chez nous, explique Jean-Sébastien Roy, directeur général de la Chambre de commerce et porte-parole des organismes partenaires porteurs du projet. Nous sommes confiants que la population participera autant sinon plus que l’an dernier. C’est un geste qui a une grande portée et qui sera grandement apprécié!»





La CDC du Granit et la SADC région de Mégantic sont partenaires du projet. Les restaurants participants sont : à Stratford Le Myriade, à St-Romain La Source et Relais des Sommets, à Piopolis Auberge Soleil Levant et à Lac-Mégantic Microbrasserie La Gare’nison, Le Renato, Restaurant le Coq du Nord, Restaurant Le Moulin, Subway et Café bistro La Brûlerie.





En plus d’encourage l’économie locale, cette campagne apporte un appui financier au projet Les Solutions gourmandes qui relève de grands défis en cette période de pandémie. Ce service est accessible aux personnes en situation de vulnérabilité qui résident dans la MRC et qui sont référées par un intervenant social, scolaire ou communautaire. Les repas préparés sont distribués à la cuisine des Solutions gourmandes, dans certains organismes communautaires ainsi qu’à la Banque alimentaire du Granit.