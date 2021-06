Le fédéral et le CP signent une entente - Rémi Tremblay : Actualités Environnement Voie de contournement

Le gouvernement du Canada vient de signer une entente avec le Canadien Pacifique pour la réalisation de «plusieurs études au cours des prochaines semaines portant sur la qualité des sols, de l’eau, de l’habitat du poisson et sur les niveaux sonores ambiants», précise un communiqué de Transports Canada.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, y voit une étape importante en vue d’obtenir les plans et devis ainsi que les autorisations réglementaires nécessaires à la réalisation du projet. «Cette annonce signifie le début d’une nouvelle phase qui nous rapproche de la construction. Je tiens à rassurer les maires et les résidents de la grande région de Lac-Mégantic et à leur dire que le projet sera bien terminé en 2023», a-t-il partagé par voie de communiqué.





Ainsi, Transports Canada s’engage à tenir les propriétaires informés et à minimiser les répercussions des travaux tout au long de cette campagne d’études. Le communiqué précise que le plan d’emprise final est terminé et que les négociations avec les propriétaires concernés pourront débuter en vue de l’acquisition des terrains.»





Pas de séance d’information avec la population de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac, mais uniquement «une séance d’information virtuelle avec les propriétaires pour répondre à leurs questions.»





En réponse aux critiques soulevés ces dernières semaines par des citoyens et des élus, le ministre Alghabra se fait rassurant: «Nous avons établi un échéancier accéléré qui permettra de terminer le projet en 2023. Ce projet de reconstruction sociale sera toujours une priorité pour le gouvernement du Canada, jusqu’à sa pleine réalisation.»





Les réactions ne se sont pas faites attendre. François Charbonneau, un ingénieur à la retraite, doute de l’échéancier maintenu pour 2023. «Le ministère mentionne encore un début de construction qu’au printemps 2022, ce qui est logique, mais la semaine passée, le CP disait que cela était irréalisable si on ne débutait pas déjà à la fin de l’été 2021, donc dans quelques mois, alors que les plans et devis ne sont pas débutés.» Il insiste : «On ne pourra jamais débuter aucune construction si les plans et devis ne sont pas très avancés et si une bonne partie des terrains ne sont pas expropriés. Sur le plan légal, on ne peut débuter une construction sur un terrain qui ne t’appartient pas!»





M. Charbonneau doute de la possibilité défaire les travaux sur le terrain pendant les quatre à cinq mois d’hiver. «Il y a un pont ferroviaire à construire, beaucoup de terrain à défricher et une colline à creuser, avant de penser à installer le premier rail.»