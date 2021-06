Bienvenue dans l’Apprenti-Serre! - Claudia Collard : Actualités Éducation

Les élèves de l’école d’Audet ont tous mis la main à la terre, contribuant au succès de l’Apprenti-Serre.

Des plants de tomates, concombres et fines herbes en si grande quantité qu’on pourra en vendre à la communauté. Sans compter les bacs foisonnant de légumes complétant les repas du midi et parfois dégustés en famille à l’heure du souper. Résultat d’un projet d’entrepreneuriat mené à l’école d’Audet, primé à l’échelle régionale.

Il y a un an, une serre de 80 mètres carrés était installée derrière l’école, grâce au soutien financier de la municipalité d’Audet, des caisses Desjardins et du Fonds éolien de St-Robert-Bellarmin. Mardi dernier, on procédait à l’inauguration de l’Apprenti-Serre, d’où a germé le projet «De la serre à l’assiette», lauréat local et régional du Défi OseEntreprendre, volet scolaire.





Épaulés par le personnel enseignant et la «jardinière en chef» Jaëlle Beaulieu, les 65 élèves de l’école d’Audet ont été mis à contribution pour la plantation. Les semences de plants ont débuté après la relâche. Plus tôt dans l’année, des bacs destinés à chacun des groupes classes ont accueilli des graines de laitue, carottes, épinards et radis, permettant aux écoliers de débuter la récolte en avril et surtout de goûter au fruit de leur travail. Quelque 1200 plants, dont au moins 500 plants de tomates, ont pu croître dans la serre grâce aux bons soins des apprentis-jardiniers.





«On chapeaute le tout mais ce sont vraiment les élèves qui s’occupent de la serre. Chaque classe a un rôle à jouer», communique l’enseignante Ariane Morin, qui s’est servi des différentes étapes du projet pour enseigner des notions mathématiques à ses élèves de 4e et 5e année, idée concrétisée dans d’autres classes de l’établissement.





Parmi les tâches à accomplir, Noémie Boucher, élève de 4e année, mentionne la tenue d’un carnet de bord pour documenter l’évolution des pousses, informations qui seront utiles lors de futures expériences. «On a appris beaucoup de choses sur plans. Ça nous a aussi permis de faire du travail d’équipe», partage-t-elle. «On a transplanté les plants, balayé, lavé les pots. On arrosait aussi; c’est ce que je préfère parce que j’aime ça jouer dans l’eau», renchérit Laurence Perreault, élève de 5e année.





«C’est impressionnant tout le travail minutieux que les élèves ont dû faire et c’était un peu magique. Pour eux, c’est du bien-être gratuit dehors!», transmet Geneviève Foley, directrice de l’école d’Audet. Le 11 juin, les plants qui ont grandi dans l’Apprenti-Serre seront vendus aux parents et proches des élèves, qui viendront récupérer leur commande via un service à l’auto, afin de respecter les mesures sanitaires.