L’archéologie refait surface cet été - Rémi Tremblay : Actualités

Le site archéologique Cliche-Rancourt, unique au Québec, sera enfin accessible au public au cours de l’été.

L’été 2021 marque le retour de l’archéologie dans la région de Mégantic. Les projets de mise en valeur du site archéologique Cliche-Rancourt à Frontenac sont réactivés, dont l’aménagement d’un stationnement et des sentiers sur le site des fouilles. Les premiers visiteurs sont attendus en juillet.

L’automne dernier, la Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois a lancé les travaux qui devraient être complétés le 24 juin. Puis, en février, deux comités de bénévoles ont été formés. Un premier pour veiller à l’aménagement du site et un autre, chargé de l’animation. Sa mission de voir à la signalisation et à l’organisation de visites sur place et préparer la programmation de la toute première édition du Mois de l’archéologie dans la région de Mégantic, qui aura lieu en août.





Rappel du président de la Corporation, Jacques Huard : «Les enquêtes archéologiques effectuées entre 2003 et 2006 par l’École des fouilles de l’Université de Montréal et l’archéologue Claude Chapdelaine confirment que la présence humaine sur le territoire du Méganticois remonte à la période paléoindienne, soit plus de 12 000 ans avant aujourd’hui. Ces découvertes permettent donc d’amorcer l’écriture du plus vieux chapitre de l’histoire de l’aventure humaine sur le territoire méganticois.»





Pour le Mois de l’archéologie, «les curieux pourront réserver une place pour des visites guidées par un étudiant en archéologie de l’Université Laval, Jérémie Laflamme-Allard, et ce tous les dimanches du mois d’août», communique la conseillère en développement local et régional à la SDE du Granit, Marlène Bachand. La programmation culminera avec la présentation d’une conférence de l’archéologue Claude Chapdelaine, le 21 août, et des visites guidées par celui-ci durant cette fin de semaine.





Les personnes intéressées par l’activité sont invitées à surveiller le site de réservation en ligne du Comité culturel Mégantic pour réserver leurs billets dans les prochaines semaines et visiter le site de Tourisme Région de Mégantic pour plus d’informations sur les autres activités de mise en valeur du patrimoine archéologique qui seront annoncées cet été.





Exposition Clovis

Après une tournée de plusieurs années à l’échelle nationale et une résidence au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, l’exposition «Clovis, peuple chasseur de caribous», propriété de la Ville de Lac-Mégantic, va loger à l’intérieur du Centre sportif Mégantic, tout au cours de l’été.





Le nouveau conseil d’administration de la Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois est formé de Jacques Huard à la présidence, Paule Rochette à la vice-présidence, Mariette Bédard au poste de secrétaire-trésorière, ainsi que Pierre Bédard, Jacques Dostie, Gaby Gendron, Éric Graillon et Marielle Fecteau comme administrateurs.