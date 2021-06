Les Chemins errants sur la route de la créativité - Claudia Collard : Culture Théâtre

Édith Beauséjour et Karine Gaulin

En mars 2020, Karine Gaulin et Édith Beauséjour promenaient leur création des Chemins errants en Ontario, mettant leur imaginaire artistique à la disposition des tout-petits. Une tournée de deux mois en Chine figurait à l’agenda du duo en plus d’une centaine de spectacles à l’échelle provinciale. «Des années d’efforts nous permettaient d’en arriver là. Puis bang, tout tombe», partage Édith. La pandémie n’a toutefois pas eu raison de leur créativité, contribuant à l’émergence de nouvelles idées une fois le choc absorbé.

«Ça s’annonçait joyeux, vertigineux et fou comme années, (2020 et 2021). On a trouvé ça hyper difficile. On nous disait ah les artistes, réinventer-vous, faites des spectacles virtuels. Mais nous, toute l’essence de notre travail c’est de s’adresser à des tout-petits. Mettre des enfants derrière un écran va à l’encontre de ce qu’on fait. On est des travailleuses de l’émotion, de la sensorialité, de l’humain… Être coupées de ces contacts a été très ardu», relate Karine.





Misant sur leurs liens tissés au fil du temps, les Chemins errants ont repris leurs activités à l’automne dernier. Des formations en ligne auprès des éducatrices en petite enfance en Ontario ont permis aux artistes de transmettre leur expertise en éveil à l’art.





Avec Murmures de papier, un laboratoire de création adapté aux mesures sanitaires et présenté en garderie et aux primaires, Karine et Édith ont transformé des classes en ateliers d’artistes, permettant aux enfants ce plongeon dans la texture, la lenteur et les couleurs. Les artistes ont aussi œuvré chacune de leur côté, Édith auprès des élèves de l’école de Stornoway (en collaboration avec l’artiste Noémie de Pas) et Karine, qui demeure présentement aux Iles-de-la-Madeleine, dans les classes de l’archipel, en plus de mener un projet de danse à St-Pierre-et Miquelon.





Du 30 mai au 2 juin, l’heure était aux retrouvailles. Les Chemins errants remontaient sur scène avec l’Écho de l’écume, dans le cadre du Festival Petits Bonheurs des Iles-de-la-Madeleine, œuvre théâtrale également présentée deux semaines plus tôt à l’Arrière-Scène de Beloeil. «C’est comme une grande fête!», témoigne Karine.





Pour la suite, le processus est en ébullition. Si les tout-petits feront toujours partie de leur clientèle de prédilection, les Chemins errants pourraient également explorer d’autres avenues, question de s’adresser à un plus large public. Après tout, la créativité est illimitée!