Les droits et libertés vus par Guy Nantel - : Culture Humour

Guy Nantel est un redoutable observateur qu’aucun sujet n’embarrasse. Reconnu pour son humour engagé, il navigue habilement entre le social et le politique, remettant systématiquement tout en question. Provocateur hors pair, il déconstruit les certitudes, vacillant entre l’ironie et la vérité crue. Il sera de retour chez nous le samedi 19 juin pour deux représentations, soit à 15h et 19h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

Avec Nos droits et libertés, son cinquième spectacle solo, l’humoriste mise une fois de plus sur un style d’humour périlleux, suscitant parfois la réflexion, souvent le rire. Dans ce spectacle très étoffé, Nantel tire à boulets rouges sur les sujets les plus chauds. Liberté religieuse, politique, souveraineté, immigration, droits sociaux, liberté d’expression, égalité des sexes, tout est chez lui prétexte à la critique.





Fidèle à lui-même, Guy Nantel varlope allégrement les malaises sociaux les plus répandus et égratigne au passage quelques idées reçues. La justesse de ses propos fait de Nos droits et libertés un spectacle incontournable, une satire sur les travers de notre société.





Celui qui prend visiblement plaisir à sautiller sur la frontière de l’inacceptable est passionné par l’humour depuis son enfance et a obtenu son diplôme en création humoristique de l’École nationale de l’humour en 1989. Depuis, il enchaîne les succès sur les planches. Pour sa tournée précédente, avec le spectacle Corrompu, plus de 125 000 billets ont été vendus.