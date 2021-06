Au jaune dès lundi! - Rémi Tremblay : Actualités Santé Coronavirus (COVID-19)

Diminution rapide du nombre de cas actifs dans le Granit, à 36 selon les plus récentes données du 8 juin, baisse à Lac-Mégantic, à peine 10, l’horizon est au jaune partout au Québec pour lundi, le 14 juin, même ici, alors que se feront sentir les mesures d’assouplissement.

Mais, prévient le directeur de la Santé publique de l’Estrie, Dr Alain Poirier, il serait important pour tout le monde de respecter les consignes de base, d’autant plus que le déconfinement amène le retour des attroupements. «Chaque cas testé positif va avoir eu un plus grand nombre de contacts».





La campagne de vaccination va bon train. Ainsi, le Granit a atteint un taux de couverture vaccinale par une première dose de 63,7%, soit 2% de plus en l’espace d’une semaine, alors que déjà 7,8% des Granitois ont reçu leur deuxième dose.