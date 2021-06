Un été d’humour offert par le Comité culturel Mégantic - Claudia Collard : Culture Humour

Simon Delisle, les 7 et 8 juillet Maude Landry, les 14 et 15 juillet Richardsom Zéphir, les 28 et 29 juillet Les Bad Boys du rire, les 4 et 5 août, avec Renzel Dashigton, Réginal St-Eloy, Dominique Bottex et Dolino Dolviran Sam Bosivert et Savid Beaucage, les 11 et 12 août

Le Comité culturel Mégantic innove cette année en lançant une programmation estivale campant sur scène des humoristes de la relève. Un choix motivé par le désir de combler une offre inexistante dans la région et le souhait de faire découvrir de nouveaux talents à la population granitoise, explique Pierre Paquet.

Le directeur artistique du Comité culturel Mégantic explique qu’au fil des échanges entre les diffuseurs de la MRC du Granit, il est apparu clairement que si on dispose d’une belle offre concernant les spectacles de musique en période estivale, une place restait à combler pour d’autres types de prestations. «On a donc décidé d’ouvrir tout grand la porte à la relève en humour», explique M. Paquet, ajoutant que le théâtre pourrait éventuellement faire partie de l’offre culturelle lors d’une prochaine saison estivale.





Simon Delisle ouvrira le bal les 7 et 8 juillet, suivi de Maude Landry les 14 et 15 juillet, puis de Richardson Zéphir les 28 et 29 juillet. Les Bad Boys du rire, réunissant Dominique Bottex, Dolino Dolviran, Réginall St-Eloy et Renzel Dashington, monteront sur les planches les 4 et 5 août. Enfin, un plateau double avec David Beaucage et Sam Boisvert sera présenté les 11 et 12 août. Tous ces spectacles seront présentés à 19h sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.





Pierre Paquet souhaite que les gens viendront nombreux assister à l’émergence de ces artistes de la relève. «Vous êtes un public formidable; venez inciter ces humoristes à faire leurs armes et être plus grands que nature!», lance-t-il.