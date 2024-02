Retour du Canada Man/Woman en en octobre - Rémi Tremblay : Sports Triathlon

La région de Lac-Mégantic accueillera une étape de la prestigieuse Série mondiale XTRI World Tour.

Plus d’une centaine d’athlètes provenant de six pays se sont déjà inscrits au Canada Man/Woman, qui fera son retour à Lac-Mégantic le 6 octobre prochain. Pour sa 7e édition, le triathlon offrira un parcours ardu combinant la natation, le vélo et la course, partant du lac Mégantic jusqu’au sommet du Mont-Mégantic. La seule épreuve présentée au Canada de la prestigieuse Série Mondiale XTRI World Tour.

Organisé par l’équipe d’Endurance Aventure, l’événement combine à la fois l’atteinte d’un défi personnel pour chaque participant et une compétition féroce dans cette étape de la série mondiale de triathlon. «L’essence même de l’aventure ne réside pas dans cette rivalité, mais plutôt dans des moments mémorables mettant en lumière le courage et la persévérance», transmet la directrice des communications d’Endurance Aventure, Audrey Lemieux.





Le Canada Man/Woman XTRI World Tour comporte 3,8 km de nage sur le lac Mégantic, 180 km de vélo autour du lac en direction de Chartierville, où les athlètes abandonneront le vélo pour la course à pied sur une distance de 42 km vers le sommet du mont Mégantic où se dresse la ligne d’arrivée. Le XTRI SOLO POINT FIVE CANADA se tient sur 2 km de nage, 90 km de vélo et 20 km de course à pied. L’événement est décrit comme «le parcours idéal pour se préparer et pour évaluer ses capacités à participer à une épreuve du XTRI World Tour.





Les pays qui y seront représentés sont le Canada (quatre provinces dont le Québec), l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Mexique et les États-Unis (13 états).





Le cofondateur et directeur des opérations chez Endurance Aventure, Jean-Thomas Boily, apprécie le support des autorités locales depuis le début de l’aventure. «C’est une destination de rêve pour tenir une compétition de cette envergure. Terminer au sommet du Mont-Mégantic offre des souvenirs impérissables. Nous sommes choyés de bénéficier d’un tel support de la part des représentants de la Ville de Lac-Mégantic», partage-t-il.





Le Canada Man/Woman a été proclamé le numéro 1 parmi les dix courses canadiennes à faire en 2019 et en 2021.





Philippe Gagné, ambassadeur

Âgé de seulement 20 ans, Philippe Gagné, originaire de Lac-Mégantic, est le parfait exemple de l’influence qu’a exercé le Canada Man/Woman sur les résidents de la région à la recherche d’un défi personnel à relever. Sa victoire à l’épreuve Sprint du Canada Man/Woman d’octobre 2023 lui vaut d’avoir été choisi ambassadeur de la région hôte pour l’édition 2024.





«Avant d’être sportif, j’étais très attiré par les jeux vidéo. C’est mon frère qui m’a montré l’exemple. Si je peux motiver des jeunes de 20 ans à s’entraîner, ce sera une réussite. J’encourage tout le monde à le faire. C’est une fierté d’accueillir des triathlètes internationaux chez moi. Le lac est propice à la nage et la montée du Mont-Mégantic c’est extrêmement impressionnant pour quelqu’un qui découvre la région», exprime celui qui s’est donné comme défi de faire cette année la distance complète du Canada Man/Woman XTRI World Tour.