Le prix Hommage bénévolat-Québec à Jean Girard - Rémi Tremblay : Actualités Communauté

Lors de la cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec. Jean Girard entouré de la ministre de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, et du député de Mégantic, François Jacques.

À l’occasion de la 27e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec, tenue le 18 avril dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, le gouvernement du Québec a rendu hommage à Jean Girard, lauréat d’un prix dans la catégorie Bénévole, pour la région de l’Estrie.



«Toutes mes félicitations à notre concitoyen pour cet honneur tellement mérité! Ce Méganticois est au service des jeunes, du sport et de la protection civile depuis 60 ans. Son engagement, son style de leadership et sa passion ont marqué le hockey junior et le senior, le Club Lions, le Club des pompiers et l’Opération Nez rouge. Pour Jean Girard, le bénévolat est un mode de vie, une histoire de famille et un travail d’équipe. En mon nom et au nom de toute la communauté, je le remercie», a souligné le député de Mégantic, François Jacques, présent à la cérémonie en compagnie de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, ainsi que du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel.



Chaque année, les prix Hommage bénévolat-Québec permettent au gouvernement du Québec de reconnaître la précieuse collaboration de bénévoles et d’organismes de toutes les régions du Québec. Plus de 220 candidatures ont été évaluées. Le prix Bénévole rend hommage à des personnes de 36 ans et plus.



Jean Girard a consacré son temps et ses talents à sécuriser et à enrichir la vie de ses concitoyens. «Des centaines de jeunes ont été inspirés par ses valeurs de discipline, de dépassement de soi et de respect. Grâce à son dévouement, des vies ont été sauvées par la présence d’Opération Nez rouge dans sa communauté et par les équipements de sauvetage essentiels qui ont été remis au Service de sécurité incendie Région Lac-Mégantic, et ce, grâce à son initiative», a communiqué le bureau de François Jacques.