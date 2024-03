Gardons espoir - : Opinion

Depuis trois semaines, plusieurs citoyens de Lac-Mégantic et des municipalités avoisinantes ont apposé leur signature en guise de contestation envers l'éventuelle fermeture du guichet automatique du secteur Notre-Dame de Fatima. C'est plus de 1340 signatures qui ont été récoltées à ce jour. Les copies signées ont été déposées à la Caisse de Lac-Mégantic- Le Granit qui a promis d’acheminer la demande à son conseil d’administration.

Les personnes ayant initié cette pétition déplorent que la décision ait été prise sans la consultation des membres de la coopérative Desjardins, et sans avis préventif autre que l'affiche apposée dans la vitrine du guichet. De telles décisions impactant une grande partie de la population devraient se discuter et se voter en assemblée générale spéciale afin de prendre la décision juste pour ses usagers. Pour rappel, tel qu'inscrit sur leur site internet: «Chaque caisse Desjardins est une coopérative de services financiers qui appartient à ses membres. Chaque membre a son mot à dire sur la façon dont sa caisse est administrée et sur son apport au développement du milieu.» Il est également mentionné que «l'ambition du Mouvement Desjardins est d'être premier dans le cœur des gens. [...] Afin d'offrir à ses membres la meilleure réponse possible à leurs besoins de plus en plus diversifiés, Desjardins porte une attention particulière au réseau des caisses et aux divers modes de distribution de ses services. Il a également la volonté d'assurer la vitalité des caisses en matière de vie coopérative et démocratique, [...] et de soutien au développement du milieu.» En plus de garder un point de service pour les personnes sans recours informatique, maintenir la présence du guichet automatique dans le pôle commercial qu'est le centre-ville est indispensable pour soutenir son développement économique. Il serait donc tout à l’honneur de Desjardins de respecter ses engagements et d’écouter le cri de ses actionnaires.





Lili Lemieux, Marc Lecours et Kim Sherman