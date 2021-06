Le CAB du Granit: Ancré dans la communauté depuis 35 années - Claudia Collard : Actualités Société

Les bénévoles Sylvie Marcotte et Guy Hamel en compagnie de la directrice du CAB du Granit, Vicky Ménard.

Ancré dans la communauté depuis maintenant 35 ans, le Centre d’action bénévole (CAB) du Granit a su évoluer en fonction des besoins de sa clientèle, en plus de s’adapter à certaines réalités, dont celle de la pandémie. Le 35e anniversaire est aussi l’occasion de rendre hommage à tous ceux et celles qui ont gravité autour de l’organisme depuis ses débuts, dont les nombreux bénévoles, sans qui la mission du CAB ne pourrait être accomplie.

À ce jour, le CAB compte sur l’apport de 131 bénévoles oeuvrant auprès de quelque 800 bénéficiaires. «Sans les bénévoles, on ne pourrait pas exister. C’est grâce à leur implication qu’on est en mesure d’offrir nos services et activités», tient à préciser Vicky Ménard, directrice du CAB du Granit.





Parce que l’offre du Centre d’action bénévole, qui vient en aide aux personnes aînées et aux gens dans le besoin, ratisse large. En plus des services essentiels que sont la banque alimentaire, la popote roulante et les accompagnements médicaux, le CAB offre une pléiade d’activités, allant des séances Vie active aux ateliers d’art, en passant par des initiatives intergénérationnelles. Sans compter la Guignolée porte-à-porte, qui compte sur l’apport de bénévoles de tous âges.





Dès sa retraite du marché du travail, il y a trois ans, Sylvie Marcotte s’est engagée pratiquement à temps plein dans le bénévolat auprès de divers organismes, dont le CAB du Granit. Trois fois par semaine, elle anime des séances de Vie active à Lac-Drolet, en plus d’être fidèle au poste lors de la Guignolée porte-à-porte. «Quand tu travailles, tu fais de l’argent et tu donnes de l’argent. Mais si la société a besoin d’argent elle a aussi besoin de bras. Le bénévolat, c’est ma façon de redonner à la société», partage-t-elle.





Activité phare du CAB parce qu’elle permet de fournir des paniers alimentaires aux plus démunis tout au long de l’année, la Guignolée porte-à-porte apporte tant aux aidants qu’aux aidés. «Le but n’est pas seulement d’amasser des denrées et de l’argent. C’est aussi une façon d’établir des contacts avec les gens et d’inciter les bénévoles à revenir d’année en année», laisse entendre Mme Marcotte.





Guy Hamel est aussi d’avis que la Guignolée illustre à merveille cette chaine de solidarité. «C’est le véhicule qui permet au CAB de s’exprimer dans l’ensemble de la MRC du Granit», fait valoir celui qui, le 10 juin, recevait un certificat de reconnaissance pour ses 15 années de bénévolat au sein du Centre. Parmi ses grandes fiertés, celle d’avoir initié la collecte porte-à-porte via le sac à cet effet, distribué dans tous les foyers de la MRC à compter de 2006. «À l’époque, la banque alimentaire était logée dans le sous-sol de l’édifice de la rue Villeneuve (CHIC du Granit) et on a reçu tellement de denrées qu’il a fallu en entreposer une partie dans un local de la polyvalente Montignac», se rappelle-t-il. Ce manque d’espace criant a d’ailleurs contribué à l’achat du bâtiment actuel par le CAB du Granit, rue Laval, en 2007, une autre réalisation dont M. Hamel est particulièrement fier.





«J’ai donné les idées mais il s’agit avant tout d’un travail d’équipe», mentionne M. Hamel, dont l’expérience bénévole lui a apporté «de nouvelles amitiés, la découverte de générosité, le don de soi pour les autres et enfin, une très grande reconnaissance envers tous et chacun.» Sa santé ne lui permettant plus de s’impliquer comme avant, celui à qui l’on doit également la «campagne de patates», menée auprès des citoyens de Piopolis, souhaite que la relève bénévole soit au rendez-vous, particulièrement chez les jeunes. D’ailleurs, informe la directrice du Centre, un nouveau poste sera bientôt créé pour favoriser le recrutement, l’accueil, le suivi et la reconnaissance des bénévoles au sein du CAB du Granit.





En terminant, Vicky Ménard tient à remercier «tous les fondateurs, bâtisseurs, ex-présidents et anciens membres du conseil d’administration, membres du personnel et nombreux bénévoles pour leur contribution au sein du CAB du Granit depuis 35 ans.»