Maude Landry et l’absurdité de la vie - : Culture Humour

lacmegantic.tuxedobillet.comInspirée par le stand-up classique américain, Maude Landry livre la marchandise dans la simplicité et l’efficacité. De nature touche-à-tout, cette artiste autodidacte aime jongler avec les idées, visant toujours à côté de la cible avec précision. Difficile de décrire le style de cette humoriste, dont l’air pragmatique et la logique perturbée donnent à sa moquerie une aisance maladroite… Mais ceux qui viendront la voir vont assurément aimer son originalité. Elle sera sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac, les 14 et 15 juillet à 19h.

Maude Landry a emprunté le chemin de l’humour voilà près d’une décennie, traçant sa propre voie hors des sentiers battus. Son spectacle et l’aboutissement d’années passées à répéter ses numéros dans les bars et les salles de spectacles de tout acabit, tout en fréquentant l’école de l’humour à temps partiel. Observatrice stoïque et commentatrice absurde des faits les plus banals de sa vie, Maude Landry leur cherche un sens caché en passant par les chemins les moins fréquentés. Son écriture efficace lui permet de livrer des «punchlines» à prendre au deuxième degré.





En plus de participer aux plus réputés festivals d’humour d’ici et d’ailleurs, Maude Landry a fait sa marque à la télé ainsi qu’à la radio et décroché son premier rôle au cinéma dans les Barbares de la Malbaie. Récipiendaire de deux Olivier en 2008, dont Découverte de l’année, elle a aussi remporté le Prix Victor de l’Artiste de l’année en 2019 au Festival Juste pour rire.