Collaborer oui, fermer les yeux, jamais!

Il est minuit moins une pour la réalisation de la voie de contournement ferroviaire dans les délais annoncés par les premiers ministres du Canada et du Québec il y a trois ans. En effet, Transport Canada et le cabinet du ministre des Transports veulent se montrer rassurant; la voie de contournement ferroviaire sera en fonction pour la fin de l’année 2023.

Je veux croire de tout mon cœur qu’ils seront en mesure de réaliser cet engagement. Cependant, la voie pour y parvenir n’est pas une belle ligne droite.





La secrétaire parlementaire du ministre des Transports m’a invité à collaborer avec le gouvernement dans l’atteinte de cet objectif. Je souhaite lui dire que la collaboration non-partisane a guidé chacun de mes gestes depuis que je suis le député de Mégantic-l’Érable. Et que cet esprit est essentiel pour le bien de la population, de même que la transparence afin que les citoyens aient l’heure juste, à tout moment.





Faut-il rappeler qu’il a fallu une fuite dans les médias de la part du Canadien Pacifique pour que l’on apprenne qu’aucune entente n’avait encore été conclue avec le gouvernement fédéral, et que la compagnie estimait irréaliste l’échéancier de 2023? J’ai même déposé et fait adopter à l’unanimité à la Chambre des communes une motion demandant au gouvernement de respecter cette date. Les députés de tous les partis sont d’accord! Ça, c’est un exemple concret de collaboration.





Grâce aux interventions des élus locaux, le gouvernement a réitéré publiquement son engagement pour 2023, et on a senti que le projet revenait dans la bonne direction.





J’ai demandé de connaître les détails de l’entente entre Transport Canada et le Canadien Pacifique lors d’une rencontre sur la sécurité ferroviaire du Comité permanent des Transports et de l’Infrastructure, afin que les citoyens sachent exactement à quoi s’attendre dans les prochains mois. J’ai été appuyé par les députés du Bloc Québécois et du NPD lors du dépôt de la motion, et j’ai été extrêmement surpris de la réponse gouvernementale, qui a opposé un non systématique au dépôt de l’entente. Malheureusement, un alarme incendie a mis fin abruptement au comité, avant que les députés ne puissent passer à un vote sur la motion.





Comme il s’agit d’abord et avant tout de la vie des citoyens de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac, et aussi de dizaines de millions de dollars de fonds publics, je crois que les gens ont le droit de connaître les détails de cette entente, d’autant plus que le CP est tout à fait d’accord avec sa publication. La secrétaire parlementaire me demande de collaborer, soit. C’est ce que je fais depuis toujours. Mais en contrepartie, n’est-ce pas juste que le gouvernement soit transparent à tous les niveaux et livre la marchandise? Si, pour elle, collaborer veut dire faire confiance aveuglément au gouvernement, je ne marche pas. Si je sens que le projet n’est pas sur les rails, je n’hésiterai pas un seul instant à parler et à agir, pour représenter les électeurs de la MRC du Granit.





À l’approche d’une campagne électorale qui peut survenir à tout moment, la vigilance est encore plus importante, car le gouvernement voudra éviter à tout prix d’être porteur de mauvaises nouvelles si l’échéancier ne pouvait pas être respecté. Je crois pour ma part que la vérité, quelle qu’elle soit, est le meilleur gage de respect envers les élus et la population. Cacher l’entente avec le CP ne viendra pas rassurer personne, bien au contraire. J’invite moi aussi le ministre des Transport à collaborer, mais surtout à livrer la marchandise, tel que promis!





Luc Berthold

Député de Mégantic-L’Érable