Vaccinés aux deux tiers, les Granitois doivent demeurer vigilants - Rémi Tremblay : Actualités Santé Coronavirus (COVID-19)

Avec seulement deux cas actifs dans Le Granit et les deux tiers de la population vaccinés, la Santé publique répète sa recommandation de rester vigilants, malgré le plus bas palier au niveau d’alerte, en zone verte. En date du 12 juillet, 66,9% de la population avait reçue au moins la première dose du vaccin et 40,4% était adéquatement vaccinée, ayant reçu les deux doses.

Le tableau des catégories d’âge ayant bénéficié d’une couverture vaccinale n’a pas changé : les 70 ans et plus sont vaccinés à 91,1%, suivent les 60-69 ans à 87,4%, les 50-59 ans (80,3%) et les 40-49 ans (68,5%). Pour les moins de 40 ans, ce sont les 12-17 ans qui montrent l’exemple avec une couverture à 58%. Les 30-39 ans ont répondu à l’appel à 56,5% et les 18-29 ans à 54,6%. Au Québec, 72,1% de la population a reçu au moins une dose du vaccin.





Vaccination