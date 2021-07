Marie-Soleil vit l’aventure du mannequinat - Rémi Tremblay : Actualités Société

Marie-Soleil Poirier, profession mannequin.

Marie-Soleil Poirier a 24 ans, le potentiel et l’audace. En quelques mois, tout s’est bousculé. Un premier contrat de mannequin pour le positionnement d’Attraction sur les réseaux sociaux et voilà que l’aventure dont elle rêvait depuis longtemps était finalement lancée. Les contrats s’enchaînent les uns après les autres, avec des allers-retours fréquents vers Montréal.

«Tout a déboulé, livre-t-elle. Plein d’autres contrats de pubs, desapparitions dans des clips, des rôles muets dans des courts métrages. J’ai fait moi-même ma trace dans ce milieu avec, au départ, zéro contact!»





Son ami, Marco Rioux, croit en elle: «Je suis très fier de ma blonde. En plus de s’impliquer dans sa région, Marie-Soleil est une femme dévouée et qui a à cœur sa ville. Elle a notamment participé à une campagne de promotion pour la région avec l’excellent Claude Grenier.»





«Marie-Soleil travaille très fort pour se faire connaître, enchaîne un autre ami, Cédrik Fortier. Parmi ses plus belles réalisations, on compte notamment une participation au lancement de la nouvelle collection de vêtements Girl Crush, gérée par Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume. Cette vidéo a été virale sur les réseaux sociaux et a permis à Marie-Soleil d’obtenir beaucoup de visibilité ainsi que d’autres contrats. Elle a également été mannequin pour La Vie rose, la Boutique Piosa (souliers), les sacs Lambert et plus encore. Elle a aussi participé à un clip pour le talentueux groupe MOKA et elle continue de se démarquer avec de nombreux rôles de figuration.»





Tout ce qui est relié au mannequinat a toujours passionné la jeune femme. Avec un agenda chargé, parfois jusqu’à trois contrats par semaine, elle en a fait un travail qui l’occupe à temps plein. «Tout gérer les contrats, les courriels, c’est une grosse charge», reconnaît celle qui est à la recherche d’un agent ou d’une agence. Concentrée pour l’instant au marché québécois, elle vise plus haut. « Une carrière qui prend beaucoup d’ampleur au Québec et que nous aimerions tous voir se développer à l’international, d’ajouter Cédrick Fortier, ami avec Marie-Soleil depuis plus d’une dizaine d’années. Je crois en elle et l’exemple qu’elle pourrait représenter pour tout le monde qui désire atteindre leurs rêves.»