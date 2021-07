Denis Roy souhaite un deuxième mandat - Rémi Tremblay : Actualités Municipalité

Denis Roy

Le conseiller du district Fatima, Denis Roy, espère obtenir un deuxième mandat aux élections municipales, cet automne. «Depuis trois ans et demi, les membres du conseil et moi-même avons fait des choix et entrepris des actions pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens», communique-t-il.

«Mais il en reste à faire et à terminer. Le site de l’ancienne usine de Billots Sélect a été décontaminé, une partie de l’usine démolie et l’Espace Jeunesse complété. La reconversion de l’entrepôt sera bientôt définie. Un nouveau programme permettant la venue permanente d’une communauté d’artisans dans le quartier prendra forme très bientôt et permettra de le redynamiser à l’avantage de ses résidents», ajoute-t-il.





L’essentiel du message qu’il livre en fin d’un premier mandat de quatre ans : «Je serai encore et toujours à l’écoute de mes concitoyens et je répondrai à leurs besoins, si minimes soient-ils.»





À l’unisson avec les autres membres du conseil de ville, Denis Roy constate que le travail n’a pas manqué ces quatre dernières années. «Notre centre-ville devient de plus en plus animé, nous avons entrepris de nombreuses actions pour accélérer la protection de notre lac et de nos rivières, citant en exemple le lavage des bateaux et le contrôle de l’érosion des berges, ainsi qu’un nouveau programme adapté pour l’implantation et l’agrandissement d’industries sur notre territoire.»