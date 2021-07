René Côté sollicite un 2e mandat - Rémi Tremblay : Actualités Municipalité

René Côté

Conseiller municipal du district Québec-Central élu pour un premier mandat en novembre 2017, René Côté entend bien solliciter un deuxième mandat aux prochaines élections municipales. «Les dernières années m’ont donné le goût de m’impliquer pour un autre mandat. J’ai aimé travailler près des gens, sur des projets concrets qui ont un impact réel dans la vie des citoyens et des commerçants», souligne-t-il.

Le conseiller municipal dit avoir particulièrement apprécié les comités et les responsabilités qui lui ont été confiés par la mairesse, Julie Morin. Que ce soit le comité de circulation, le comité consultatif d’urbanisme et un siège au conseil d’administration de Commerce Lac-Mégantic, il s’est aussi investi dans le comité citoyen Espace mémoire. «Peu importe le comité, même si les projets ou les discussions ne sont pas toujours faciles, le travail s’est toujours fait dans le respect.»





Parmi les projets réalisés, l’Espace jeunesse et le Microtel au centre-ville sont sans doute ceux qui le rendent le plus fier. En plus du maintien de la certification 4 fleurons par la Ville. «Je marche et je fais du vélo à tous les jours et je peux constater la beauté et la propreté de notre ville. Les citoyens m’en parlent souvent. Nous avons une belle ville et nous avons de quoi en être fiers.»





Ce qui le pousse à s’engager pour quatre autres années, plusieurs dossiers à l’étude ou en développement. «La capitainerie en est un bon exemple. Certains dossiers qui paraissent pourtant simples sont parfois plus complexes qu’on ne le croit. Heureusement, nous avons une belle équipe municipale qui nous supporte, qui nous conseille.»





Il croit que Lac-Mégantic aura davantage à travailler sur l’accessibilité à des logements à coût modique ou abordable, en plus de poursuivre ses efforts pour la protection de l’environnement et d’investir en développement économique «pour garder nos jeunes ici et continuer le développement du parc industriel.»