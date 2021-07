Hommage aux auxiliaires familiales

Je veux rendre hommage au personnel soignant, plus particulièrement aux dames auxiliaires familiales. Laissez-moi vous parler de ces personnes qui travaillent dans l’ombre avec cœur et âme depuis plusieurs années auprès de notre fils Daniel.

Les auxiliaires familiales et sociales, appelées auxiliaires aux services de santé et sociaux, sont en quelque sorte un pilier essentiel dans le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie ou atteintes de déficience intellectuelle ou physique. Elles leur prodiguent les soins dont ces personnes ont besoin, mais leur rôle va plus loin. Elles ne font pas juste les soins d’hygiène auprès de notre personne aimée. Elles font de l’intervention sociale et voient dans quel état psychologique se trouve la personne.





Un tel travail est loin d’être de tout repos, puisque les auxiliaires interviennent généralement seules au domicile de leurs patients. Ça prend une grande autonomie. Ce n’est pas toujours facile et on ne sait jamais ce qui peut arriver.





J’aimerais vous parler de leurs sentiments vécus auprès de notre fils : «Daniel, toi qui nous connaissais tant, tu pouvais nous identifier sans même nous avoir vues, seulement par la mémoire de nos gestes et mouvements de chacune d’entre nous. Que de rires, plaisir, histoires et chansons ont résonné entre les murs de ta maison! Tant d’années de haut et de bas à se supporter mutuellement. Tu étais autant à notre écoute que nous pouvions l’être, sans oublier tes parents qui nous ont acceptées en tant que membres de la famille. Combien de fois ta mère nous a écouté, conseillé, sans oublier toutes les fois où elle s’est inquiétée pour nous? Tous ces gestes resteront à jamais au fond de nos cœurs. Il est maintenant temps pour nous de te laisser partir pour une vie sans douleur.»





Comment j’aurais réussi à y parvenir sans leur support durant toutes ces années?





Une mère qui est très reconnaissante, Mariette Vallerand Arguin