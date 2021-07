Le monde selon Maude Landry - Claudia Collard : Culture Humour

Rafraîchissant l’humour de Maude Landry. Philosophe à sa manière, elle partage sa vision du monde, où simplicité et complexité s’entremêlent sans contrainte.

L’humoriste présentait son spectacle «En rodage», les 14 et 15 juillet, à la Salle Montignac. Elle a eu droit à un public captif, qui a savouré ses blagues déployées façon stand-up. Mais ici, Maude Landry se distingue largement de la plupart de ses congénères, qui forcent souvent sur l’animation de foule. Maude Landry ne rit pas de ses propres farces. C’est une authentique pince-sans-rire, ce qui la rend d’autant plus drôle et attachante.





Vivant seule, l’humoriste dira que la pandémie a frappé quelque peu sur sa santé mentale. Au point qu’elle s’est inventée des colocs qu’elle peut réprimander sur la vaisselle sale, ou le beurre d’arachide qui traine alors qu’elle est allergique. Elle aborde aussi les bizarreries du cerveau, comme le «syndrome du cadre de porte», qui fait en sorte qu’on oublie ce qu’on était venu chercher dans une pièce donnée. Autre question existentielle: quand est-ce qu’un capteur de rêves est plein et qu’on doit le remplacer?





Son style rappelle un peu celui de Pierre Légaré, l’humoriste psychologue. Parlant de comparaison, Maude a sa version de l’adage Quand on se compare on se console. «Moi quand je me compare avec Charlotte Cardin… faut que je me console après.» L’autodérision a d’ailleurs servi de matière première à plusieurs reprises, passant notamment par sa santé mentale et les «thérapies» qu’elle a toutes essayées, huiles essentielles comme facultatives.