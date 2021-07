Inauguration de l’Espace jeunesse Desjardins - Claudia Collard : Actualités

L’heure était à la fête le 15 juillet pour l’inauguration de l’Espace jeunesse Desjardins. Soleil et chaleur étaient au rendez-vous pour marquer l’aboutissement du projet, fort populaire à constater l’utilisateur des installations depuis déjà quelques semaines. Une somme de totalisant près de 1,3 M$ a été nécessaire à cette réalisation et plusieurs de ses contributeurs étaient présents pour souligner l’événement.

L’espace situé dans le quartier Fatima réunit skatepark, pumptrack et aires de repos. Un lieu destiné aux jeunes mais aussi né de la volonté d’en faire un plateau intergénérationnel pour les sportifs de tous âges, amateurs comme aguerris.





«Vous nous avez dit que vous souhaitiez un lieu pour vous divertir, pour bouger, pour vous rassembler, pour vous sentir accueilli et en sécurité. C’est ce qu’on vous a créé», a transmis la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, aux nombreux jeunes présents.





«Il y a eu beaucoup d’enjeux de réalisation. Il y a eu des demandes de prolongement de subvention. Finalement, on a pu aller de l’avant à l’automne dernier», se réjouit le député de Mégantic François Jacques, soulignant qu’en plus de permettre aux jeunes et moins jeunes de bouger, le nouvel espace «est profitable pour la communauté de Lac-Mégantic et pour l’entièreté de la MRC du Granit.»





En plus d’une aide financière d’environ 535 000$ du gouvernement provincial qui s’ajoute à la part de la Ville (350 000$), une campagne de financement présidée par Bianka Tardif et Jean-François Fortier a permis d’amasser 250 000$ dans le milieu. «J’ai grandi dans le coin et on a fait du skate un peu partout en ville, entre autres sur le perron de l’église… Aujourd’hui on a un parc exceptionnel dont on entend parler ailleurs au Québec. Pour moi, ça me permet de sortir ma créativité et la partager avec mes enfants», partage M. Fortier, incitant les jeunes qui hésitent à venir sur place et sur l’importance des équipements de protection.» Mère d’un enfant de 8 ans, Mme Tardif souligné qu’à l’ère des appareils électroniques et jeux vidéos, les parents doivent souvent user de stratégies pour encourager les activités extérieures. «L’Espace jeunesse est un réel incitatif pour faire bouger nos jeunes.» Comme courtier immobilier, elle mentionne également que ces installations donnent à la région un attrait supplémentaire, argument qui a aidé à convaincre ses clients d’affaires de contribuer à la campagne de financement.





Outre le fait que le concours adressé aux jeunes pour trouver un nom au nouveau parc n’a pas donné les résultats escomptés, la Ville a voulu souligner la contribution de 75 000$ de Desjardins en donnant son nom au nouvel espace. Le président du conseil d’administration de la Caisse Lac-Mégantic-Le Granit, Marc Lecuyer, souligne qu’il s’agit du plus important don provenant du fond d’aide le plus important depuis la fusion de toutes les caisses de la région. «Nous comptons 21 000 membres et probablement la majorité des personnes ici présentes en fait partie. C’est donc de l’argent qu’on remet en votre nom dans votre communauté.»





La mobilisation qui a rendu possible cette réalisation a été maintes fois soulevée lors de l’inauguration. En plus du Club Rotary District 7790 de Beauceville, Tafisa Canada, Bestar- esolutions et Power Corporation du Canada, plusieurs autres donateurs locaux et régionaux ont contribué au projet.