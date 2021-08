Michel Plante a apprécié son expérience municipale - Rémi Tremblay : Actualités

Michel Plante (Photo Archives L’Écho)

Il y a deux ans, élu par acclamation, Michel Plante s’était engagé à compléter le mandat du conseiller démissionnaire Steven Hallé dans le district Vieux-Nord. Chose faite. À 68 ans bien sonnés, son calcul l’amenait à terminer un nouveau mandat à 72 ans. Bientôt trois fois grand-père, il a choisi la qualité de vie.

«J’ai adoré mon expérience en politique. J’ai adoré travailler avec mes collègues et toute l’équipe municipale. Et j’ai beaucoup appris !» En début de semaine, il estimait que le temps était venu pour faire l’annonce officielle qu’il ne se représenterait pas. L’été, il ne piétinera pas les plates-bandes de Ginette, sa conjointe. Il passera la belle saison sur le terrain de golf. Et l’hiver… «Je me suis aménagé un atelier près de la maison. Je suis assez bon bricoleur!»

Quelle leçon retient-il de son expérience autour de la table du conseil municipal ? «Il ne faut pas compter les heures. C’est beaucoup de temps et beaucoup de coeur à mettre!» Président de la Commission de l’Innovation et de la Transition Écologique (CITÉ), siégeant au comité de la sécurité et vice-président de la Maison La Cinquième Saison, parmi d’autres tâches, le conseiller n’a aucune inquiétude pour la suite des choses. «Je pense qu’à Lac-Mégantic il y a plein de monde capable de prendre la relève et d’administrer la municipalité correctement.»

Le mot qu’il retient après son passage du côté du citoyen qui questionne à celui de l’élu qui décide: «délai». Parce que rien ne se règle en claquant des doigts. «Pour chaque problème à résoudre, il faut passer à travers un long processus: des études, les plans, les appels d’offres, valider les contrats…» Un exemple parmi d’autres, les sédiments qui se retrouvent dans le lac Mégantic, à la hauteur de la baie des Sables. Dès l’automne, des correctifs seront appliqués. «La critique est parfois lourde à porter pour l’appareil municipal. Mais, je pense que les gens sont très satisfaits du conseil actuel. J’en ai conclu qu’un élu travaille à peu près 50% dans le passé, à s’occuper des dossiers laissés par l’administration précédente, 20% dans le présent et 30% dans le futur!»